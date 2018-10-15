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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere dışında güne negatif seyirle başladı.Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,10 azalışla 358.43 puan oldu. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 kayıpla 5.095,96 puanda,...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere dışında güne negatif seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,10 azalışla 358.43 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 kayıpla 5.095,96 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 19.220,80 puanda, İspanya'da IBEX endeksi yüzde 0,09 değer kaybıyla 8.893,20 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,31 kazançla 7.017,45 puanda bulunuyor.

Almanya borsasının açılışı ise teknik arızalar dolayısıyla ertelendi.

Analistler, Brexit ve İtalya'ya ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de eylül ayı perakende satışlar ve New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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Avrupa BorsalarıPiyasalar
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