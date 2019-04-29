İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İspanya hariç yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 391,42 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11 kazançla 12.329,12 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 7.437,41 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 primle 5.577,59 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,52 kayıpla 9.456,88 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,31 artışla 21.804,50 puan seviyelerinde seyrediyor.
Hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilen erken genel seçimi, mevcut durumda azınlık hükümeti ile iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) kazansa da PSOE'nin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edememesi siyasi belirsizliğin devam edebileceğine işaret etti.
Analistler, bugün Avro Bölgesinde açıklanacak olan ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.