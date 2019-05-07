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Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 azalarak 386,65 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 12.272,86 puan oldu. Fransa'da CAC...

Avrupa borsaları
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İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 azalarak 386,65 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 12.272,86 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 azalışla 5.474,69 puan, dün resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 düşüşle 7.349,44 puanda seyrediyor. Öte yandan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 9.360,80 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 primle 21.495,10 puan seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ticaret savaşı endişelerinin küresel risk iştahını azaltmasının pay piyasaları üzerinde baskı yarattığını belirterek, bugün Avro Bölgesine yönelik Avrupa Komisyonu tarafından açıklanacak ekonomik tahminlerin takip edileceğini bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
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