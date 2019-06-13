Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin hasan işletim sistemi
LPG üretimi azaldı
LPG üretimi azaldı
Küre Dağları Milli Parkı'na yeni sertifika
Küre Dağları'na sertifika
Avrupa'da drone için yeni kurallar
Drone için yeni kurallar
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 azalarak 379,46 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 12.107,53 puan oldu. İngiltere'de...

Avrupa borsaları
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 azalarak 379,46 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 12.107,53 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 7.373,79 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 20.474,18 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 5.365,07 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 gerilemeyle 9.233,20 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı-2 hattına yönelik yaptırım kararı alabileceği yönündeki açıklamalarının piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Avrupa tarafında bugün sanayi üretim verilerinin açıklanacağını aktaran analistler, güvenli liman alımlarıyla düşüşünü sürdüren Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri ile avro/dolar paritesinin seyrinin de yakından izleneceğini kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıYurt Dışı Piyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5