Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul tv8 izmir dünya
Acun'dan TV8 açıklaması
Acun'dan TV8 açıklaması
Çekirdeği döviz kazandırıyor
Döviz kazandırıyor
Ticarete atılıyor
Ticarete atılıyor
Yargıtay kararını verdi! Hamile çalışanlar dikkat
Yargıtay kararını verdi!
Bu kentte herkes gurme
Bu kentte herkes gurme

Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı

- Avrupa borsaları, dünya borsalarını bir hafta boyunca etkisi altına alan türbülans sonrası yatırımcıların geçici olarak riskli varlıklara dönmesinin ardından günü yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları haftayı yükselişle kapattı
banner17

BERLİN (AA) – Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, dünya borsalarını bir hafta boyunca etkisi altına alan türbülans sonrası yatırımcıların geçici olarak riskli varlıklara dönmesinin ardından, günü yükselişle tamamladı.

ABD'nin Çin'e karşı söylemlerini yumuşatması ve merkez bankalarının ekonomiyi destekleyecek adım ve açıklamalarının devam etmesi yatırımcıların hisse senetlerine yönelmesine neden olurken, bu gelişmeler Avrupa borsalarının haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlamasını sağladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,24 yükselerek 369,63 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 artarak 5.300,79 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,51 değer kazanarak 20.322,59 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,31 yükselişle 11.562,74 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71’lik artışla 7.117,15 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,14’lik düşüşle 1,1088 seviyelerinde işlem gördü.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Borsaları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5