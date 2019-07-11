BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Avro Bölgesi ekonomisinin küresel ticari ihtilaflar, Brexit ve İtalya’nın borçlarından kaynaklanan artan risklerle karşı karşıya olduğu uyarısından sonra İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 azalarak 386,70 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 azalışla 5.551,95 puana, Almanya'da Dax endeksi ise yüzde 0,33 düşerek 12.332,12 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla günü 7.509,82 puandan kapattı.

Öte yandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi günü yüzde 0,56 artışla 22.169,42 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.40 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 1,1255 seviyelerinde işlem görüyor.

Şirket haberlerinde, dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden biri olan İsviçre merkezli Swiss Re, piyasa koşulları nedeniyle “4,1 milyar dolarlık halka arzı” erteleme kararı aldığını açıkladı.

Almanya’nın ambalaj üreticisi Gerresheimer’in hisseleri bu yılın ikinci çeyreğinde net gelirinin iki kat arttığını açıklamasından sonra yüzde 13,30 değer kazandı.

- Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon uzun dönem düşük kalabilir

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Avro Bölgesi’ne ilişkin değerlendirmeleri içeren ve bugün yayımlanan 4. Madde Konsültasyon Raporu’nda Avro Bölgesi ekonomisinin küresel ticari ihtilaflar, Brexit ve İtalya’nın borçlarından kaynaklanan artan risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Avro Bölgesi’nin uzun süre zayıf ekonomik büyüme ve düşük enflasyonla karşı karşıya kalabileceğine işaret edilen IMF raporunda, Avrupa Merkez Bankasının faiz indirimi için sınırlı bir alanı olabileceğinin altı çizildi.

Fon, Avro Bölgesi'nin ekonomik büyümesini bu yıl için yüzde 1,3 ve gelecek yıl da yüzde 1,6 olarak öngörüyor.

- Fransa'da internet devlerine vergi yasa tasarısı onaylandı

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını bugün onayladı. Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergilerin, Fransa'ya, bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire da Fransa'nın internet devlerini vergilendirmesi konusunda ABD'nin soruşturma başlatacağı açıklaması hakkında müttefik ülkelerin sorunları tehdit yoluyla değil başka yöntemlerle çözmesi gerektiğini söyledi.

AB ülkelerinde dijital vergi konusunda ABD’nin kendi şirketlerini korumak için misilleme yapacağı endişesiyle fikir ayrılıkları oluşmuş, bu konuda kıtada ortak karar alınamamıştı.

Le Maire, geçen aralık ayında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nde, Google ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirlerinin vergilendirilmesi için ortak bir anlaşma olmazsa, Fransa’nın bu yıldan itibaren büyük şirketlere ulusal seviyede vergi uygulayacağını bildirmişti.

Le Maire, “Eğer işe yaramıyorsa (Bir Avrupa Anlaşması olmazsa), vergiyi Fransa'da 2019'dan itibaren ulusal düzeyde uygulayacağız.” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, daha önce yaptığı açıklamada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünde (OECD) dijital şirketlere yönelik asgari vergilendirme konusunda bir anlaşmaya varılmasını beklediklerini açıklamıştı.



