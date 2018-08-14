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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

- Avrupa borsaları Türk lirasının ABD doları ve avroya karşı değer kazanması ve küresel ticaret gerilimlerinin kıta ekonomisine zarar vereceği endişesi etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları Türk lirasının ABD doları ve avroya karşı değer kazanması ve küresel ticaret gerilimlerinin kıta ekonomisine zarar vereceği endişesi etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 değişmeyerek günü 384,92 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 azalarak 5.403,41 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,30 azalarak 20.906,35 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzdelik olarak değişmeyerek 12.358,87 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40’lik düşüşle 7.611,64 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.36 itibarıyla yüzde 0,65'lik düşüşle 1,1338 seviyelerinde bulunuyor.


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Avrupa Borsaları
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