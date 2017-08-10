ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa için göç meselesinin mücadele edilecek değil, yönetilecek bir mesele olması gerektiğini belirterek, "Avrupa göçmenlere karşı duvarlar örmemeli, köprüler kurmalıdır. Bu bir insanlık sınavıdır." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Çelik, Fransa'da göçmenlere yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan çiftçi Cedric Herrou'nun hapis cezasına çarptırıldığını ve bunun tek bir örnek olmadığını belirterek, göçmenlere çorba dağıtanların engellendiği ve tutuklandığı örneklerin de bulunduğunu hatırlattı.

Çelik, Avrupa'da bazı yerlerde belediyelerin göçmenlerin barınmaması için köprü altlarına kayalar yerleştirdiğini, Fransa'nın Calais kampında yaşanan çok kötü uygulamaların basına yansıdığını ve göçmenlere yardım etmek isteyenlerin polisler aracılığıyla engellenmeye devam ettiğini kaydetti.

İtalya'da göçmenlerin sığındığı adaya ulaşımın kesilmesini Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un önerdiğini anımsatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu açıklamasına ilgili bölgenin Belediye Başkanı 'Bu öneriler Nazileri hatırlatıyor.' diye cevap verdi. İtalya hükümeti de bu önerilere tepki gösterdi. Hala, ölümden kaçan bu insanlara sınırlarını tel örgülerle ve silahlı güçlerle kapatan ülkeler var. Ölümden kaçan insanlara sırt dönüyorlar. En son yayınlanan raporlarda Libya'da tutulup Avrupa'ya geçmesine izin verilmeyen insanların 'dünyadaki cehennem' içinde yaşadıkları açık bir şekilde ortaya koyuldu. Bu insanların 'dünyadaki cehennem' denecek şartlara mahkum edildiği bağımsız kurumlarca raporlanıyor. Bu insanları ölüme mahkum eden diktatörleri eleştiren 'çağdaş dünya' bu insanlara ne vadediyor? Sadece söylem üretiliyor.

Birkaç ülke yetersiz de olsa vazifesini yapmaya çalışıyor. Fakat tek başına Türkiye dünyanın yüz akı durumunda. En son Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü ve Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Başkanı Jan Egeland bu gerçeğin altını çizdi. Egeland, bunu 'Türkiye, mültecileri kabul etmek ve onları korumak konusunda dünyadaki en cömert ülke.' diye ifade etti. Türkiye bu vicdani ve siyasi vazifeyi yerine getirirken Avrupa'yı güçlü bir şekilde yanında göremedi. Aynı şekilde bu yüce insani vazifesini yerine getiren Türkiye'ye İslam dünyası ve başka yerlerden güçlü destekler gelmedi."

- "İnsanlık sınavıdır"

Avrupa ülkesi ve İslam dünyasının parçası olarak yalnız kalsa da ölümden kaçan insanlara en güçlü şekilde sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Çelik, sığınmacı sorununu "Avrupa için bir değerler sınavı" olarak nitelendirdi.

Bakan Çelik, "Avrupa, göçmenleri dışlamak yerine 'adil ve güvenilir' yollar açmalıdır. Avrupa için göç meselesi 'mücadele edilecek' bir mesele olmamalı, 'yönetilecek bir mesele' olmalıdır. Avrupa göçmenlere karşı duvarlar örmemeli, köprüler kurmalıdır. Bu bir insanlık sınavıdır." ifadelerini kullandı.

- "Müslüman zihniyeti için kabul edilemez"

İslam dünyasının da bir değerler ve medeniyet sınavı ile karşı karşıya olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Allah'ın mazlum kullarının yeryüzünde korunaksız bırakılması Müslüman zihniyeti için kabul edilemez. Allah katından bir yardımcı bekleyen bu mazlumlar için İslam dünyası emin alanlar oluşturamamıştır. Bu bir değerler krizidir. Mazlum kadınlar, çocuklar yurtlarından sürülmüş olarak her türlü zulme maruz kalırken, bunlar için imkanları seferber etmeyen ülkeler dünyaya hangi insani mesajı verecektir?"

- "İnsanlık dersi bu topraklardan verilmekte"

Çelik, yardıma muhtaç bu insanlara sahip çıkmanın dünyanın önündeki en önemli mesele olması gerektiğini ve bu insanlara karşı vazifelerini yerine getirmeyenlerin dünyanın önüne çıkıp Avrupa değerlerinden bahsedemeyeceğini ifade ederek, "'Ölürsem öbür dünyada ekmek verirler mi, karnımı doyurabilir miyim?' diyen küçük çocuklar varken, İslam dünyasının hangi değerlerin savunusunu yapabilecektir?" eleştirisinde bulundu.

Türk milletinin tüm insanlık adına bu yüce vazifeyi yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Çelik, "İnsanlık dersi bu topraklardan dünyaya verilmektedir. Milletimizin çoğu kez yalnız yürüdüğü bu yolda, 'siyasi bloklar' yanında olmasa da 'insanı insan yapan her şey' yol arkadaşıdır." ifadelerini kullandı.