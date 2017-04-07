"Avrupa güçlü ve müreffeh Türkiye'den korkuyor"

İSTANBUL (AA) - GÜLSÜM İNCEKAYA - Türkiye'de 12 yıl gazetecilik ve akademisyenlik yapan dış politika uzmanı Klaus Jurgens, bazı Avrupa ülkelerinin güçlü ve müreffeh Türkiye'den korktuğunu belirterek, "Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin dağılmasını, parçalanmasını, Türkiye içinde haydut bir Kürt devletinin kurulmasını, bu onurlu ulusun parçalanarak dağılmasını ve teröristlerin Türkiye'yi mahvetmesini istediğini düşünüyorum." dedi.

AA muhabirinin sorularını Viyana'dan cevaplandıran Jurgens, "Avrupa'daki Türkiye aleyhtarlığının 2013 Gezi Parkı olaylarıyla başlayıp, 17/25 Aralık operasyonlarıyla devam edip, 15 Temmuz darbesiyle zirveye ulaşan sürecin bir parçası olduğunu" söyledi.

Bazı çevrelerin, PKK ve FETÖ eliyle üç yıl boyunca bir yandan Türkiye ekonomisini yerle bir etmek, diğer yandan Türkiye'nin dünya gözündeki itibarını zedelemek için çabaladığını anlatan Jurgens, Avrupalı normal vatandaşların Türkiye karşıtı, hoşgörüsüz politikacıları çok yakında görevden uzaklaştıracaklarına inandığını aktardı.

- ''Türkiye'den çok korkuyorlar''

Bazı Avrupalı liderlerin 15 Temmuz darbe girişimiyle AK Parti hükümetinin sona ermesini umduklarını kaydeden Klaus Jurgens, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü AK Parti Türkiye'yi güçlendirdi, göz önüne çıkardı, ekonomik olarak güçlü bir ülke haline getirdi. Türkiye artık geçtiğimiz asırda olduğu gibi yabancı ustaların küçük çırağı değildi. Ve şimdi kaybettiklerini biliyorlar, dolayısıyla geriye yalnızca bir madde kaldı. Türkiye'yi daha güçlü bir ülke haline getirecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için Türk politikacıların onların topraklarında 'evet' oyu için propagandası yapmalarını engellemek. Nasıl olur da yetişkin liderler, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'den bu kadar çok korkarlar?"

Jurgens, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinerek, şunları kaydetti:

''Eğer bir Türk vatandaşı olsaydım referandumda 'evet' oyu kullanırdım. Kalben bir Türk olarak hissetmeme rağmen halen bir Avrupa vatandaşı olarak Türkiye'deki referandumla ilgili yorum yapmaktan çekiniyorum. Ancak 2013'ten bu yana Türkiye'nin demokrasisini raydan çıkarmaya çalışan çok sayıda küstah aktörün gösterdiği üzücü bir eğilim vardı. 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi bize şunu göstermiştir ki; çevremizde yaşayan masum görünüşlü kahrolası suçlu ve terörist insanlar bir gün parlamentomuzu bombalayıp, bize neler yapabileceklerini göstermişlerdir. Eğer bir Türk vatandaşı olsaydım tüm bunlar benim 'evet' oyu vermeme yeterdi.''

- "Erdoğan harika bir lider"

Cumhurbaşkanlığı sisteminin, idareyi düzene sokacağını, Türkiye'yi daha müreffeh kılacağını, siyasi eğiliminden bağımsız olarak demokrasiyi teşvik edip bütün vatandaşları tek bir çatı altında birleştireceğini kaydeden Jurgens, Türkiye'yi bu kavşağa getiren ismin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

Jurgens, "Erdoğan, Türkiye'nin tırmanışını herkesten daha iyi temsil ediyor. Adım adım ilerleyerek iktidara gelmiştir. Onu canlı olarak dinledim, muhteşem bir konuşmacı, insanları bağlayıcı harika bir lider. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birçok kontrol ve denge mekanizması hayata geçirilecektir. Ekonomi girişimciler tarafından yönetilecek. Akademi gelişecek ve dünya sahnesinde rekabet edecektir. Turizm bir kez daha geçmişteki tüm rekorları geçecek. Siyasal nüfuz, ihtiyaç duyulduğunda, daha da hızlı, ancak ılımlılıkla artacaktır. Size daha uzun bir liste verebilirim. Günümüz Avrupa'nın korktuğu şey tam olarak bu." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminden kısa bir süre sonra terörü sözlü de olsa öven, destekleyen ve hükümeti acımasızca eleştiren kişilerin Türkiye'yi nasıl vizesiz bir şekilde terk edebildiklerine şaşırdığını belirten Jurgens, şunları söyledi:

"Hangi Avrupa ülkesinde bu tür kişiler bir gece yarısı kaybolup, örneğin Brüksel'e gidebilirlerdi? Muhtemelen vizeleri önceden ayarlanmış. Öyle düşünüyorum ki ülkelerine kimlerin girmesine izin verdiklerinin farkındaydılar. PKK? AB ülkelerinde desteklendiğini görmek ne kadar utanç verici. Hiçbir kelime yoktur ki Viyana yakınlarındaki ünlü Stephansdom'da polis tarafından korunan bir PKK gösterisine tanık olduğumuz anı tarif etsin. Demokratik şekilde seçilmiş Türk bakanların Hollanda'ya girmesine izin verilmedi. Fakat PKK ve Öcalan posterleri Frankfurt ve Viyana'da özgürce dolaşabiliyor. Özetle bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin dağılmasını, parçalanmasını, Türkiye içinde haydut bir Kürt devletinin kurulmasını, bu onurlu ulusun parçalanarak dağılmasını ve teröristlerin Türkiye'yi mahvetmesini istediğini düşünüyorum."

Jurgens, teröre destek vermemelerini istediği Avrupalı liderleri "Kötü planlarınızı değiştirin, başaramayacaksınız. Türkiye'ye gelin, Türk vatandaşları ile konuşun. Ülkelerinizde barındırdığınız her bir FETÖ ve PKK'lı teröristi kontrol altına alın, çünkü bir gün Türkiye'nin artık oyun alanları olmadığını anladıklarında size karşı da aynısını yapabilirler." uyarısında bulundu.