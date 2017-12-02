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Avrupa hayalleri Edirne'de son buldu

- İstanbul'dan panelvan tipi araçla yurt dışına gitmek amacıyla yola çıkan 10'u çocuk 19 Suriye uyruklu, Edirne'de yakalandı

Avrupa hayalleri Edirne'de son buldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10'u çocuk 19 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri insan kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında Gazi Mihal Köprüsü mevkisinde 34 ML 662 plakalı bir panelvan aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, İstanbul'dan yola çıktığı belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 Suriye uyruklu sığınmacı tespit edildi.

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirtilen sığınmacılar, Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aracın Suriye uyruklu sürücüsü ise gözaltına alındı.


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IstanbulKadın Ve çocuklarPanelvanSığınmacıSuriye Uyruklu
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