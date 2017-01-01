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Avrupa Konseyi ve AKPM'den İstanbul'daki terör saldırısına tepki

- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ve AKPM Başkanı Agramunt, teröre karşı mücadelede Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma vurgusu yaptı

Avrupa Konseyi ve AKPM'den İstanbul'daki terör saldırısına tepki

STRAZBURG (AA) - İstanbul'da düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt, yayınladıkları mesajla saldırıyı kınadı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, sosyal medya kanalıyla yaptığı açıklamada, "Son terör saldırısı sonrası, Türk halkı, üyemiz olan Türk devleti ve saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile teröre karşı duruyoruz" ifadelerini kullandı.

AKPM Başkanı Agramunt da teröre karşı AKPM tarafından yürütülen "Korku yok, nefret yok" kampanyasına dikkati çekerek "Birlikte terörizmden daha güçlüyüz" mesajını paylaştı. Agramunt, Türkiye ile dayanışma çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi ve kurumlarını temsil eden çok sayıda parlamenter ve yönetici de yaptıkları açıklamalarda terör saldırısını kınadı. Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içerikli mesajlarda teröre karşı birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn JaglandAvrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramuntİstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler
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