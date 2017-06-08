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Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

-ECB Yönetim Konseyi faiz oranlarını ve varlık alım programını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyinin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre mevcut seviyede devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Varlık alım programının, Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar avro seviyesinde devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada, programın gerekmesi halinde daha da uzatılabileceği belirtildi.

Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda ECB Yönetim Konseyinin programın boyutunu veya süresini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

ECB Başkanı Mario Draghi, Türkiye saatiyle 15.30'da Estonya’nın başkenti Tallinn’de basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan, daha önceki açıklamalarda faiz oranlarının uzun bir süre "mevcut ya da daha düşük seviyede" devam etmesinin beklendiği ifade edilirken bu ayki metinde "daha düşük" seviyelerde kalacağı ifadesi yer almadı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez BankasıECBFaiz Kararı
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