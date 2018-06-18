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Avrupa otomobil pazarı 5 ayda yüzde 2,2 büyüdü

- Avrupa otomobil pazarı 2018'in ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 büyüyerek 7 milyon 76 bin 504'e ulaştı

Avrupa otomobil pazarı 5 ayda yüzde 2,2 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Avrupa otomobil pazarı 2018'in ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 büyüyerek 7 milyon 76 bin 504'e ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Mayıs ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil satışları bu yılın ilk 5 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 7 milyon 76 bin 504 olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneminde 6 milyon 921 bin 224 otomobil satılmıştı.

Bu dönemde otomobil pazarında en fazla düşüş yüzde 12 ile İzlanda’da, yüzde 6,8 ile İngiltere’de, yüzde 4,5 ile Norveç’te görüldü. Satışlarını en çok artıran pazarlar ise yüzde 29,3 ile Romanya, yüzde 28,6 ile Macaristan, yüzde 25,6 ile Litvanya ve Bulgaristan oldu.

Avrupa otomobil pazarı mayıs ayında ise 2017'nin aynı ayına göre yüzde 0,6 büyüyerek 1 milyon 442 bin 643 seviyesinde gerçekleşti. 2017'nin mayıs ayında 1 milyon 433 bin 885 otomobil satılmıştı.

Mayıs 2018'de geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 25,7 ile İzlanda’da, yüzde 8 ile Norveç’te, yüzde 5,8 ile Almanya’da görüldü. Otomobil satışlarını en çok artıran ilk üç pazar Romanya (yüzde 43,3), Bulgaristan (yüzde 34,6) ve Litvanya (yüzde 32,6) olarak sıralandı.

Türkiye, mayıs ayı sonunda yüzde 2,13 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu.

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