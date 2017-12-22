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Avrupa otomotiv pazarı 11 ayda yüzde 4 büyüdü

- Avrupa otomotiv pazarı, 2017'nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüyerek 16 milyon 766 bin 259 olarak gerçekleşti - Türkiye, bu dönemde yüzde 2,7 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ıncı ülke konumunda yer aldı

Avrupa otomotiv pazarı 11 ayda yüzde 4 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Avrupa otomotiv pazarı, 2017'nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüyerek 16 milyon 766 bin 259 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan 2017 yılı kasım ayı "Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

Buna göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv satışları, bu yılın ocak-kasım döneminde 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artışla 16 milyon 766 bin 259'a yükseldi. Geçen yılın 11 ayında 16 milyon 124 bin 889 otomotiv satılmıştı.

Söz konusu dönemde otomotiv satışlarında en fazla düşüş yüzde 11 ile İrlanda'da ve yüzde 5 ile İngiltere'de yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk 3 pazar ise Bulgaristan (yüzde 23,1), Litvanya (yüzde 22,8), Hırvatistan (yüzde 18,5) olarak sıralandı.

Kasım ayı olarak bakıldığında ise Avrupa otomotiv pazarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,3 büyüyerek, 1 milyon 475 bin 990 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı ay 1 milyon 401 bin 973 otomotiv satışı olmuştu.

Otomotiv satışlarında geçen ay en fazla düşüş yüzde 11,3 ile İngiltere, yüzde 6 ile Romanya, yüzde 5,8 ile İrlanda'da kaydedildi. Kasımda satışlarını en çok artıran pazarlar ise Bulgaristan (yüzde 45,2), Litvanya (yüzde 41,8) ve Macaristan (yüzde 25,5) oldu.

Türkiye, 2017 yılı ocak-kasım döneminde yüzde 2,7 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke konumunda yer aldı.


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