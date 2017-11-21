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Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani Bulgaristan’da

- Bulgaristan Başbakanı Borisov: - “Göç konusundaki anlaşmanın sürdürülmesi için çağrıda bulunuyorum” - AP Başkanı Tajani: - "Sığınmacı krizi küresel bir fenomendir"

Avrupa Parlamentosu Başkanı Tajani Bulgaristan’da

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan göç mutabakatına ilişkin "Göç konusundaki anlaşmanın sürdürülmesi için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, AP milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte geldiği Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Tajani ve Borisov ortak basın toplantısı düzenledi.

Tajani burada yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ve AP'nin, Balkanlar’daki bazı ülkelerin katılım perspektiflerini güçlendireceklerini söyledi.

"Sığınmacı krizi küresel bir fenomendir" diyen Tajani, Bulgaristan, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerin göç akımı ile mücadelesinde tek başına bırakılmamaları gerektiğini vurguladı.

Bulgaristan Başbakanı Borisov ise ülkesinin 2018'de AB Konseyi dönem başkanlığında hazırlandığını belirtti.

Toplantıda, göç meselesi ve AB-Türkiye ilişkilerine değindiklerine dikkati çeken Borisov, Türkiye ile AB arasında varılan göç mutabakatına ilişkin, "Göç konusundaki anlaşmanın sürdürülmesi için çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

AB’nin kendi içinde değil, dış sınırlarına duvar çekmesi gerektiğini dile getiren Borisov, Avrupa vatandaşların güvenliği için bunun gerekli olduğuna işaret etti.

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AP Başkanı Antonio TajaniBulgaristanZiyaret
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