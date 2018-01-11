Avrupa şampiyonuna temizlik yaptırıldığı iddiası

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kamp Eğitim Merkezi'nde temizlik yaptırıldığı iddia edilen Avrupa şampiyonu işitme engelli milli güreşçi Seyfullah Karadeniz ile ağabeyi Seyfettin Karadeniz ile makamında görüştü.

Aktaş, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dün moral bozan bir haber aldığını söyledi.

Yöneticisi olduğu ilde Avrupa şampiyonunun üzüldüğüne tanık olduklarını dile getiren Aktaş, "Biz de bunu basın yoluyla öğrenmiş olduk. Kendisinin olumsuz şartlarda çalıştığıyla ilgili birtakım bilgiler geldi. Bu, görsel olarak da medyaya yansıdı, ulusal medyada da yer aldı. İlimizin bu şekilde anılması tabii bizi üzmüştür." dedi.

Konunun daha önceden kendisine intikal etmemesinden dolayı üzüntü duyduğunu vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Tabii önceden bilgimiz olsaydı daha farklı bir yaklaşım içinde olunabilirdi. Bu konu medyaya ve bize yansıdıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan bir müfettiş görevlendirildi. Kendisi ilimize gelmek üzeredir. Geldikten sonra bu konuyla ilgili incelemeyi yapacak. Eğer bir ihmal, kusur varsa bununla ilgili gereken yapılır. Biz de acilen önlem olarak bugün bu kardeşimizi bulunduğu yerden alıp başka bir yerde görev almasını sağlayacağız. Umarım bu konu Çankırı'mızla ilgili olumsuz bir algı oluşturmaz çünkü bunun Çankırı ile bir ilgisi yok. Talihsiz bir olaydır."

Milli sporcunun ağabeyi Seyfettin Karadeniz de görevlendirilen müfettişlere düşüncelerini aktaracaklarını söyledi.

Kendisinin de işitme engelli milli güreşçi olduğunu, birçok uluslararası başarılara imza attığını aktaran Karadeniz, "Kardeşimin böyle bir olaya maruz kalması beni vicdanen rahatsız etti. Ben yapılan muamelenin haksızlığını haykırdım. İnşallah olumlu sonuç çıkar." diye konuştu.