Avrupa ülkelerinde defnedilen Müslümanların sayısı artıyor

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Başkanı Ali Özdemir, "Üçüncü kuşak burada yerleşik olduğu için artık birinci kuşak olan dedelerinin cenazesini Türkiye'ye götürmek istemiyor." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan DİTİB ZSU Başkanı Özdemir, ömrünü gurbette geçiren Türk vatandaşlarının vatan özlemi ile cenazelerinin ülkelerine nakledilmesini arzu ve vasiyet ettiklerini belirterek, DİTİB Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu'nun 1992 yılında bu ihtiyacı karşılamak üzere kurulduğunu söyledi.

Eskiden Avrupa'dan Türkiye'ye yıllık 2-3 bin cenaze gönderilirken, Almanya'da sadece 2 ya da 3 Müslüman cenazesi defnedildiğini aktaran Özdemir, "Geçen yıl Almanya'dan Türkiye'ye 4 bin 900 civarında cenaze gönderdik. Bu yıl da 5 bin civarında göndereceğimizi tahmin ediyoruz. Burada defnetme oranı ise yüzde 9-10'lara kadar tırmandı. Bu oran her geçen yıl artış gösteriyor." ifadesini kullandı.

Özdemir, "Üçüncü kuşak artık, birinci kuşak dedelerinin cenazesini burada yerleşik olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye götürmek istemiyor. 'Artık burada Almanya'da yaşıyoruz, Alman vatandaşıyız' diyen kesim burada defin işlemine daha çok önem veriyor." diye konuştu.

- "Müslüman mezarlıkları artmalı"

Almanya'da Müslüman mezarlıklarının çoğaltılması ve bunları Müslümanların işletmesi konusunda Alman yetkililerle görüşme halinde olduklarını bildiren Özdemir şöyle devam etti:

"Bundan 15-20 yıl önce Alman makamlarıyla Müslüman mezarlıkları açılması konusundaki görüşmelerimizde bize çok sıcak bakılmadı ama şimdi biliyorsunuz Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde Müslüman mezarlıklarının, Müslüman cemaatlere tahsis edilmesi ile ilgili kanun teklifi verildi. Bu sadece cenazenin toprağa defnedilmesini kapsamıyor, buraların bakımı var, işletilmesi var. Eğer biz buradaki kanunlar çerçevesinde yaşayan vatandaşlar isek kanunun bize vermiş olduğu bir vatandaşlık hakkı olan defnedilme konusunda da doğal haklarımız var. Almanlarla bunu müzakere ediyoruz."

Özdemir, DİTİB'in cenaze fonlarına üye olmasa bile kimsesiz Müslümanları ülkelerine gönderme konusunda yürüttüğü çalışma hakkında da bilgi vererek, "Alman yetkililer ölen kişi eğer Müslüman ise ve yakma kararı almışlarsa DİTİB'i bildikleri için bizi arıyorlar. Bu kişinin hangi milletten olduğuna bakılmaksızın, bir Müslüman'ın yakılmasına bizim gönlümüz razı olmaz. Dolayısıyla bu cenazeleri de alıp ülkelerine gönderiyoruz." dedi.











