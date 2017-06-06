Avrupa Uyuşturucu Raporu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa'da aşırı doz uyuşturucu kullanımından kaynaklı ölümlerin arttığı ve yeni ortaya çıkan uyuşturucu maddelerin büyük bir tehdit oluşturduğu bildirildi.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), 2017 Avrupa Uyuşturucu Raporunu yayımladı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra Norveç ve Türkiye'yi kapsayan ve ağırlıklı olarak 2015 verilerine göre hazırlanan rapora göre, Avrupa'da aşırı doz uyuşturucu kullanımından ölenlerin sayısı üç yıl üst üste artış gösterdi ve 2015 yılında 8 bin 441'e ulaştı.

Eroin ve morfinin etkilerini taklit eden güçlü yeni sentetik uyuşturucular büyüyen bir sağlık tehdidi oluştururken, gençlerin artan sayıda yeni ve tehlikeli uyuşturucuya maruz kaldığı belirlendi.

Sıvı ve burun spreyi şeklinde sentetik uyuşturucuların ortaya çıktığı tespit edildi. Ayrıca, binlerce doz üretmek için yalnızca küçük miktarlara ihtiyaç duyulan sentetik uyuşturucuların organize suç örgütleri tarafından cazip bir piyasaya olarak görüldüğü tespit edildi.

Avrupa'nın en yaygın yasa dışı uyuşturucularını, kokain, ekstazi ve amfetaminler oluşturdu. AB ve ABD’de genç yaştakiler üzerinde yapılan anketlerin sonuçlarına göre, öğrenciler arasında içki ve sigara kullanımının azalırken, esrar tüketimi ise değişmedi.

- Türkiye

Türkiye'nin AB, Ortadoğu ve Asya arasında uyuşturucu ticareti rotalarında önemli bir konumda olduğu belirtilen rapora göre, Türkiye'de çok miktarda uyuşturucu yakalandı.

2015 yılında Avrupa'da yakalanan toplam 12 bin 893 kilogram eroinin 8 bin 294 kilogramı, toplam 9 bin 880 kilogram amfetaminin 4 bin 57 kilogramı, 9 milyon 602 bin 559 tablet ekstazinin 5 milyon 673 bin 901'i Türkiye'de ele geçirildi.

AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos uyuşturucu raporuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, 93 milyondan fazla Avrupalının hayatında yasa dışı uyuşturucu denediğini belirterek, "Aşırı dozdan ölümler yükselmeye devam ediyor. Özellikle gençlerin birçok yeni ve tehlikeli uyuşturucuya maruz kalmalarından endişe duyuyorum. Uyuşturucu sorununun etkisi Avrupa toplumları için önemli bir zorluk olmaya devam ediyor." dedi.











