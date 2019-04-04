"Avrupa ve tüm dünyadaki güçlü varlığınız herkes için önemli fırsat"

BADHOEVEDORP (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Avrupa'daki iş insanlarının Avrupa ve tüm dünyadaki güçlü varlığının hem kendileri hem de Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme ve güçlendirme açısından çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Olpak, DEİK çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen, DTİK Avrupa Buluşması'nda konuştu.

Konuşmasında iş birliği ve istişarenin önemine işaret eden Olpak, "Dostluğumuz ve sıcak ilişkilerimizin desteğiyle birlikte istişare ederek, kurduğumuz kuvvetli iş birliklerimizi ortaya koyduğumuz zaman, yeteneklerimiz biraz daha anlam kazanıyor. Özellikle de zor zamanlarda ortaya koyduğumuz birliktelik ve dayanışma gerçekten takdire şayan." dedi.

Olpak, Avrupa'daki iş insanlarının "gurbetçi" statüsünden sıyrılarak, daha önemli yerlerde ve işlerinde daha profesyonel şekilde Türkiye'nin gururu olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Hepimiz biliyoruz ki, sizlerin Avrupa'daki ve tüm dünyadaki güçlü varlığı hem bizzat sizler için hem de Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme ve güçlendirme açısından çok önemli bir fırsat. Birlikte gerçekleştireceğimiz iyi niyetli ve sonuç odaklı çalışmalarımızın, zaman zaman bazı ülkelerle aramızda anlaşmazlığa neden olan tüm olumsuzlukları bertaraf edeceğine inanıyorum. İnanıyorum ki, sizlerle bu dönme de yaptığımız bu çalışmalar neticesinde, diasporamızı ve DTİK'i tüm dünyaya duyurarak, daha önemli başarılara birlikte imza atarak, adım adım ilerleyeceğiz."

- "Hollanda ve Türkiye'nin daha fazla iş birliği yapacağına inanıyorum"

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin 400 yıl öncesine dayandığını hatırlatan Olpak, "Türkiye ile Hollanda, ticaret ve karşılıklı yatırım alanlarında ilişkilerini sürdüren iki ülke. Aramızdaki ticaret hacminin, bir artış trendinde olması da bunun önemli göstergelerinden. Önümüzdeki dönemde, Hollanda ve Türkiye iş dünyası olarak daha fazla iş birliği yapacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

DEİK'in faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın destek ve koordinasyonuyla devam ettiğini belirten Olpak, şunları dile getirdi:

"Tüm dünyaya yayılmış, 145 iş konseyimiz bulunuyor. 2007 yılında kurduğumuz Dünya Türk İş Konseyi-DTİK de özel amaçlı iş konseylerimiz arasında yer alıyor. Bunların içinde en fazla üyeye sahip olan DTİK Avrupa Bölge Komitemiz, Avrupa'da yaşayan siz değerli soydaşlarımıza, bulunduğunuz ülkelerdeki gelişimleriniz, sorunlarınızın çözümleri, daha iyi standartlar sağlamanız ve bunlarla birlikte, ülkemizin geleceğine de daha fazla katkı yapabilmeniz için çalışmalar yapıyor. Konseyimiz, kurulduğu günden bu yana, sizler vasıtasıyla, yurt dışında ülkemiz adına lobi faaliyetleri yürüterek hem sizlerin hem de ülkemizin güçlü imajını daha da ileriye taşıyor, Türk diasporasının ekonomik varlığını güçlendiriyor."



Türkiye'deki ekonominin yılın ikinci yarısından itibaren pozitif bir çizgide devam edeceğini dile getiren Olpak, Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçlarının ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Olpak, "Önümüzde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem var ve hepimiz özellikle de biz, iş dünyası temsilcileri, daha fazla işimize odaklanmayı, daha fazla ekonomiye odaklanmayı, daha fazla yapısal reformlara odaklanmayı ve 5 yılın sonunda bunun milletimize getireceği ek kazanımların mutlu sonuçlarını hep birlikte daha fazla yaşamayı istiyoruz." diye konuştu.

- Türkiye-Hollanda arasındaki ilişkiler iki ülkenin yararına

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli de Türkiye ile Hollanda arasında ikili ilişkilerin insani boyutundaki en önemli köprünün Hollanda'daki Türk Toplumu olduğunu söyledi.



Dişli, geleceğini Hollanda'da gören Türk toplumunun, ülkenin ekonomik, kültürel ve siyasi hayatına sağladığı katkı ve bugün gelinen noktanın herkes için gurur verici olduğunu dile getirdi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin, iki ülke ilişkilerindeki temel veçhelerden olduğuna vurgu yapan Dişli, "Hollanda ile ikili ticaret hacmimiz 2018'de 8 milyar doları aşmıştır. Hollanda doğrudan yabancı yatırımlar sıralamasında birinci konumdadır. 2002 yılından bu yana Hollanda merkezli şirketlerin ülkemizdeki doğrudan yatırımları 24 milyar doları aşmıştır." dedi.

Dişli, aynı dönemde Türkiye firmalarının Hollanda'daki doğrudan yatırımlarının 12 milyar doları aştığına dikkati çekerek, 2018'de Türkiye'yi bir milyonu aşkın Hollandalı turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Bu verilerin daha olumlu düzeye gelmesinin iki ülkenin de yararına olduğunu belirten Dişli, "İki ülke iş çevreleri, sahip oldukları rasyonalitenin doğal bir uzantısı olarak, her türlü şartta ticari ve yatırım faaliyetlerini sürdürmekte ve ikili ilişkilerin ekonomi kanalının kesintisiz şekilde açık tutulmasına katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla hem Türkiye hem Hollanda bu kanalın açık tutulmasına önem vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dişli, Türk ve Hollandalı iş çevreleri için potansiyel iş birliği alanı olarak üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesine de önem verdiğini ifade ederek, "Bu tür iş birliği olanaklarının değerlendirilmesinin gerek teknik tecrübe ve bilgi birikimi gerekse karşılıklı güvene katkı sağlaması bakımından yararlı olacağı kanaatimi paylaşmak isterim." dedi.

