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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

- İhracat yükü taşıyan tırlar, Kapıkule'de 15, Hamzabeyli'de 13 kilometre kuyruk oluşturdu

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu
EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkmak isteyen tırlar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.
İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

Tır kuyruğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 13 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde ise yaklaşık 520 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
- "2 gündür kuyrukta bekliyorum"
Tır şoförü Ramazan Yaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gündür kuyrukta beklediğini belirterek, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.
Tır şoförü Abidin Bişkin de Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle kuyrukların oluştuğunu ifade etti.
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AvrupaKuyrukSINIR Kapıları
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