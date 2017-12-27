İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, kaymakamlıkların yönetimi altındaki bir koordinasyon birimi aracılığıyla mahallelerde ekipler oluşturduklarını, bu ekiplerle "insana dokunmak" istediklerini söyledi.

Şahin, İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen, "Avrupa Yakası 1. Grup Mahalle Muhtarları Toplantısı"nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sürpriz yaparak etkinliklerine katıldığını ve bunun da kendileri için bir zenginlik ve kazanım olduğunu söyledi.

Toplantı usulüne ilişkin bilgi veren Şahin, muhtarların İstanbul'da çok büyük bir gayretle çalıştıkların, her mahalle sorumlusunun hem vilayet hem kaymakamlık hem de belediyelerle iyi bir iletişim içinde olduklarını anlattı.

"Bizim mahallelerdeki en büyük destekçilerimiz muhtarlardır." diyen Şahin, "Güvenlik, asayiş, terör, toplum hayatında önemli başlıklar. Tabii bunlar, gündemimizin ilk sıralarında yer alıyor. Ama bunun yanında birçok başlığımız var. Eğitimle, sporla, trafikle ve özellikle tarım ve gıda güvenliğiyle ilgili çok başka konularımız da var." diye konuştu.

Mahallelerde, özellikle uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili 2-3 yıldır yürüttükleri birtakım projeleri bulunduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bizim mahalle ekiplerimiz oluşuyor. İlçelerde kaymakamlığın yönetimi altındaki bir koordinasyon birimi aracılığıyla insana dokunmak istiyoruz. Proje ambalajı içerisinde birtakım başlıklar yerine doğrudan üçer, beşer kişilik ekiplerle; bunun içerisinde muhtarımız, mahalle imamımız, öğretmeniniz, gönüllü insanımız ve sivil toplum kuruluş temsilcilerimizin de olduğu insanlarla gençlere, ailelere dokunarak onların ihtiyaçlarının öncelendiği, karşılandığı, sahipsiz olmadıkları hissini verecek tarzda dostça bir yaklaşım göstermek istiyoruz. Buna belki, komşuluk borcu, vatandaşlık görevi de diyebiliriz. Bütün bunun çerçevesinde dostça yaklaşım, sıcak bir kucak açma, şefkatle yaklaşma metodu aslında. Detaylı bir şey istemiyoruz. Basit ama samimi metotla o insanların sarıp sarmalanması."

Fakir veya muhtacın talep ettiği ihtiyaç listesine vakıfların öncelikle destek vereceğini ve bunun kaymakamlıkların gündemine öncelikle alındığını vurgulayan Şahin, bu konuda muhtarlara da her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

Vali Vasip Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul, yıllardır yoğun bir göç alan ildir zaten. Ama son yıllarda Suriyeli kardeşlerimizin gelmesiyle birlikte İstanbul'da da bir hatırı sayılır göç nüfusu var. Sizlerin, sivil toplum kuruluşlarımızın, belediyelerimizin, bakanlıklarımızın çok yoğun ve yakın ilgisiyle epeyce sorunları ve ihtiyaçları gideriliyor. Ama onlara daha fazla dokunma, onlarla daha fazla ilgilenme, ihtiyaçlarını ve bulundukları konumu ne yapmaları ve nasıl hayatlarına devam etmeleri konusunda da sizlerin ve dolayısıyla bizlerin çok yakın ilgisine ihtiyaçları var. Oradan da sizlerden çok yakın, bir iş birliğini şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz."



