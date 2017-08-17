Avrupa Yakası'na kurbanlık sevkiyatı başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Anadolu'nun bazı illerinden araçlarla getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların Avrupa Yakası'na geçişlerine saat 00.00 itibarıyla izin verilmeye başlandı.

Anadolu'dan getirilen 17 bin büyükbaş ve 4 bin 800 küçükbaş kurbanlık, Çamlıca Gişeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantılı olarak Hüseyinlik Mahallesi ve Riva'daki kontrol noktalarından ilgili belgelerinin incelenmesinin ardından geçirildi.

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kontrol noktalarında yürütülen çalışmaları inceledi.

İncelemelerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karaca, bütün bu noktalarda veteriner hekimlerin görev yaptığını söyledi.

Karaca, ilgili bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar dolayısıyla özellikle 7 yıldır besicilerin bilinçli hareket ettiğini ve bunun kazanımlarını görmeye başladıklarını anlattı.

Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişler için kurbanlıkların kan testlerinin yapıldığını ve şap enstitüsünde kontrollerinin sağlandığını dile getiren Karaca, şöyle konuştu:

"Şap hastalığına yakalanmamış hayvanların geçişine izin veriliyor. İstenilen şartları sağlayan hayvanlara izin verilmekte. Eğer bu şartları taşımayanlar olursa Avrupa Yakası'na geçişine izini verilmeden Tuzla'da karantinaya alıyoruz. Türkiye genelinde hayvan hareketlerinin yoğun olması nedeniyle çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Avrupa'ya geçişlerin başladığı ilk saatlerde yoğunluk var. Kontrol noktalarında kan testleri ile pasaportlarını ve sağlık raporlarını kontrol ediyoruz. Araçlarda taşınan kurbanlıkların rapora uyumlu olup olmadığına bakılıyor."

- Kurbanlıkların bilgileri akıllı cep telefonlarında

Karaca, bakanlık tarafından geliştirilen sistem sayesinde kurbanlık alan vatandaşların bu hayvanların cinsi, yaşı ve diğer bilgilerini cep telefonlarından kontrol edebileceğini vurguladı.

Vatandaşlardan, android sisteme uyumlu hazırlanan yazılımı telefonlarına indirerek kurbanlıklarını alır almaz kontrol etmelerini isteyen Karaca, "Yazılım sayesinde, alınan kurbanlığın küpe numarasını girerek hayvanın bütün bilgilerine ulaşabilecekler. Alınan kurbanlık hastalık geçirmiş mi, cinsi nedir, yaşı kaç; bütün bilgilerine ulaşılabilecek. Yazılım içerisinde hayvan hastalıkları hakkında da bilgiler de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sivas'tan kurbanlık getiren besici Ahmet Canver ise denetim ve kontrollerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Hayvanların sevkinden satış alanına kadar yapılan denetimlerin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Canver, "Yapılan uygulamalar hem bizim hem de vatandaşın gönlünü rahatlatıyor. Bu yıl kurbanlık satışlarının iyi olacağını umut ediyoruz. Aylarca emek verip yetiştirdiğimiz hayvanlarımızı İstanbul'da satarak emeğimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum." dedi.