Avrupa’da azınlıklara yönelik ayrımcılık artarak devam ediyor

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı (FRA), Avrupa'da yaşayan azınlıklara yönelik ayrımcılık, hoşgörüsüzlük ve nefret söyleminde artış gözlemlendiğini, en çok ayrımcılığa maruz kalanların ise yüzde 45'lik oranla Kuzey Afrika ülkelerinden gelen kişiler olduğunu bildirdi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan FRA, ikinci AB Azınlıklar ve Ayrımcılık Anketi'ni yayımladı.

FRA’dan yapılan yazılı açıklamada, AB üyesi ülkelerde yaşamını sürdüren azınlıklara yönelik ayrımcılık, hoşgörüsüzlük ve nefret söyleminin artarak devam ettiği vurgulanırken, bu durumun AB bünyesinde yaşayan azınlıkları bulundukları topluluklardan uzaklaştırarak, ötekileştirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, azınlıklara yönelik ayrımcılık, nefret ve hoşgörüsüzlüğün artmasına rağmen, AB’de yaşayan azınlıkların bulundukları ülkelere bağlılıkları ve söz konusu ülkelerin kurumlarına yönelik güvenlerinin sürdüğü kaydedildi.

Son 5 yılda azınlıklara yönelik ayrımcılık, hoşgörüsüzlük ile nefret suç ve söylemlerinin araştırıldığı ankette, etnik kökenden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yüzde 88’i, nefret söylemi nedeniyle tacize maruz kalanların yüzde 90’ı ve aynı nedenden saldırıya uğrayanların yüzde 72’sinin herhangi bir kuruma şikayette bulunmadığına işaret edildi.

Buna göre, çeşitli nedenlerle saldırıya maruz kalan kişilere ulaşılması ve hukuki kurumlar, emniyet güçleri ve konuya ilişkin sivil toplum kuruluşlarına şikayette bulunmaları için teşvik edici çalışmaların yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Ankete katılanların yüzde 38’nin son 5 yıl içinde ayrımcılığa maruz kaldığı belirtilirken, Kuzey Afrika ülkelerine mensup kişilerin yüzde 45'le en çok ayrımcılığa maruz kalan kesim olduğu vurgulandı. Yüzde 41 ile Romanların ikinci sırada, Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen azınlıkların yüzde 39 ile üçüncü sırada yer aldığı aktarılırken, bu kişilerin yüzde 29 ile en çok çalıştıkları yerlerde ayrımcılığa maruz kaldıkları belirtildi.

AB üyesi ülkelerdeki azınlıkların ikinci jenerasyona ait kişilerin yüzde 31’inin son bir yılda nefret söylemi nedeniyle taciz edildiği, bu kişilerin yüzde 50’sinin günde 6 kez nefret söylemiyle rahatsız edildiği vurgulandı.

AB bünyesindeki azınlıkların bulundukları ülke vatandaşlarına oranla çok büyük bir kısmının ortaokul mezunu olmadığı, bu nedenle iş sahasında ciddi sorunlar yaşadıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

- Türkler, din ve etnik kökenlerinden dolayı en çok Hollanda'da ayrımcılığa maruz kalıyor

AB’de yaşayan Türklerin etnik köken ve dinlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldıklarına dikkat çekilen ankette, etnik kökenden dolayı en fazla yüzde 41 ile Hollanda’da, dini inançtan dolayı yine yüzde 27 ile aynı ülkede ayrımcılığa maruz kaldıkları belirtildi.



Türklerin, Hollanda'nın ardından sırasıyla ayrımcılığa maruz kaldığı ülkelerin başında Avusturya, Belçika ve Almanya’nın geldiği kaydedilirken, Türk kadınların özellikle dini inançlarından dolayı erkeklere oranla iki kat daha fazla ayrımcılığa maruz kaldıklarının altı çizildi.



Ayrımcılık, taciz ve saldırıya maruz kalanların büyük bir kısmının yaşadıkları ülke ve kurumlarına güvenmediği kaydedilen açıklamada, AB üyesi ülkelerin söz konusu sorunların çözümü için daha caydırıcı ceza ve yaptırımları hayata geçirmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.





