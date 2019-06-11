Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda İçişleri Trabzon mersin
ÖTV'de süre uzasın
ÖTV'de süre uzasın
30 dolar varsayımı
30 dolar varsayımı
Porsche’nin tercihi!
Porsche’nin tercihi!
Vodafone Türkiye'den hız rekoru
Vodafone'dan hız rekoru
Gerede tamamlandı
Gerede tamamlandı

Avrupa'da drone için yeni kurallar

- AB, drone'lerin uçuşunda Birlik ülkelerinde güvenliği artırmak, uçuşlarda neye izin verilip verilmediğine dair net bir çerçeve çizmek ve başka bir Birlik ülkesinde kullanımını kolaylaştırmak için yeni kurallar belirledi

Avrupa'da drone için yeni kurallar
banner17

BERLİN (AA) - Avrupa'da drone operasyonlarını yönetmek ve güvenliği sağlamak için yeni kurallar belirlendi.

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansından (EASA) yapılan açıklamada, AB'nin drone'lerin uçuşunda Birlik ülkelerinde güvenliği artırmak, uçuşlarda neye izin verilip verilmediğine dair net bir çerçeve çizmek ve başka bir Avrupa ülkesinde kullanımını kolaylaştırmak için yeni kurallar yayımladığı bildirildi.

Yeni kuralların, drone'lerin teknik ve operasyonel gerekliliklerini içerdiği belirtilen açıklamada, "Bu kurallardan bir tanesi, yetkililer tarafından gerektiğinde drone'lerin izlemesine imkan tanınması için onların ayrı ayrı tanımlanması şartıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni kuralların Temmuz 2020'den itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EASE Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Ky, Avrupa'nın; drone'lerin güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini sağlayan kapsamlı bir kurallar dizisine sahip dünyadaki ilk bölge olacağını belirterek, "Bu ortak kurallar, gelecek vadeden sektördeki yatırımın, inovasyonun ve büyümenin desteklenmesine yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiDroneEASAKurallar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5