Avrupa'da drone için yeni kurallar

BERLİN (AA) - Avrupa'da drone operasyonlarını yönetmek ve güvenliği sağlamak için yeni kurallar belirlendi.

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansından (EASA) yapılan açıklamada, AB'nin drone'lerin uçuşunda Birlik ülkelerinde güvenliği artırmak, uçuşlarda neye izin verilip verilmediğine dair net bir çerçeve çizmek ve başka bir Avrupa ülkesinde kullanımını kolaylaştırmak için yeni kurallar yayımladığı bildirildi.

Yeni kuralların, drone'lerin teknik ve operasyonel gerekliliklerini içerdiği belirtilen açıklamada, "Bu kurallardan bir tanesi, yetkililer tarafından gerektiğinde drone'lerin izlemesine imkan tanınması için onların ayrı ayrı tanımlanması şartıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni kuralların Temmuz 2020'den itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EASE Üst Yöneticisi (CEO) Patrick Ky, Avrupa'nın; drone'lerin güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesini sağlayan kapsamlı bir kurallar dizisine sahip dünyadaki ilk bölge olacağını belirterek, "Bu ortak kurallar, gelecek vadeden sektördeki yatırımın, inovasyonun ve büyümenin desteklenmesine yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.