Avrupa'da inşaat üretimi ağustosta azaldı

FRANKFURT (AA) - İnşaat üretimi, bu yılın ağustos ayında bir önceki aya göre Avro Bölgesi’nde ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 0,5 geriledi.



Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın ağustos ayında temmuz ayına kıyasla yüzde 0,5 azaldı. İnşaat üretimi 2017’nin ağustos ayına göre ise yüzde 2,5 yükseldi.



Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de de inşaat üretiminin ağustos ayında önceki aya oranla yüzde 0,5 azaldığını ve Ağustos 2017’ye kıyasla da yüzde 2,3 arttığını ortaya koydu.



Verisi mevcut AB ülkeleri içinde, ağustosta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla azalış yüzde 2,4’le İsveç’te, en fazla artış ise yüzde 2,8’le Slovenya’da ölçüldü.

Yıllık bazda ele alındığında ise inşaat üretimi en fazla artan ülke, yüzde 33,5’le yine Slovenya oldu. En fazla azalış da yüzde 10,3’le Romanya’da kaydedildi.





