Avrupa'da işsizlik mayısta değişmedi

FRANKFURT (AA) - İşsizlik, mayısta Avro Bölgesi’nde yüzde 8,4 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 7 seviyesinde gerçekleşerek önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, bu yılın mayıs ayında nisana göre değişmeyerek yüzde 8,4 oldu. Böylece işsizlik, Aralık 2008’den bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.



28 üyeli AB’de de mayısta aylık bazda değişmeyen işsizlik, yüzde 7 ile Ağustos 2008’den beri görülen en düşük seviyeyi korudu.



AB'de işsiz sayısı mayısta 17 milyon 207 bin oldu. Söz konusu rakamın 13 milyon 656 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. İşsiz sayısı, bir önceki aya göre AB’de 154 bin ve Avro Bölgesi’nde 125 bin azaldı.



İşsiz sayısı, 2017’nin mayıs ayına göre AB’de 1 milyon 828 bin ve Avro Bölgesi’nde 1 milyon 252 bin düştü.



Veriler, ABD'de nisan ayında yüzde 3,9 olan işsizlik oranının mayısta 3,8’e gerilediğini de ortaya koydu.





- AB'de işsizlik, tüm ülkelerde azaldı





AB’de mayıs ayında en düşük işsizlik yüzde 2,3 ile Çekya’da ölçüldü. Çekya’yı yüzde 3,4 ile Almanya izledi.

En yüksek işsizlik ise yüzde 20,1 ile Yunanistan (Mart 2018 verisi) ve yüzde 15,8 ile İspanya’da kaydedildi. Bir yıl öncesine kıyasla mayısta AB’de işsizlik oranı tüm üye ülkelerde geriledi.





- AB'de genç işsizlik yüzde 15,1





Mayıs ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 3 milyon 377 bin olurken, bunun 2 milyon 390 bini Avro Bölgesi’nde yer aldı. 2017’nin mayıs ayına göre genç işsiz sayısı, AB’de 519 bin ve Avro Bölgesi’nde 353 bin azaldı.



Genç işsizlik oranı ise AB’de 15,1 ve Avro Bölgesi’nde 16,8 olarak ölçüldü.



Mayıs ayında en düşük genç işsizliğe sahip ülkeler yüzde 6,1 ile Almanya, yüzde 6,8 ile Estonya (Nisan 2018 verisi) ve yüzde 6,9 ile Hollanda olarak sıralanırken, en yüksek genç işsizlik yüzde 43,2 ile Yunanistan (Mart 2018 verisi), yüzde 33,8 ile İspanya ve yüzde 31,9 ile İtalya’da kaydedildi.

