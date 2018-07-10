Avrupa'da konut fiyatları 1. çeyrekte arttı

FRANKFURT (AA) - Konut fiyatları, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre Avro Bölgesi'nde yüzde 4,5 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 4,7 yükseldi.



Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, konut fiyat endeksiyle ölçülen konut fiyatları 2018’in ilk çeyreğinde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla Avro Bölgesi’nde yüzde 4,5 artış gösterdi.



Geçen yılın son çeyreği ile kıyaslandığında ise konut fiyatlarında yüzde 0,6 artış görüldü.



Veriler, Avrupa Birliği’nde ise konut satışlarının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın çeyreğine göre yüzde 4,7, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,7 artış gösterdiğini ortaya koydu.





- Konut fiyatları en fazla Letonya’da arttı







Verisi mevcut olan AB üyesi ülkeler arasında, yılın ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 13,7 ile Letonya’da kaydedildi. Ardından yüzde 13,4’le Slovenya, yüzde 12,3’le İrlanda ve yüzde 12,2 ile de Portekiz sıralanırken, bu dönemde konut fiyatlarında düşüş görülen ülkeler ise yüzde 0,4’le İsveç ve İtalya, yüzde 0,1’le de Finlandiya oldu.



İlk çeyrek ile bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında ise konut fiyatlarında en fazla artışın yaşandığı ülkeler, yüzde 7,5’le Letonya, yüzde 4,4’le Macaristan ile Slovenya ve yüzde 3,7 ile de Portekiz oldu. Söz konusu dönemde konut fiyatlarında en çok azalış görülen ülkeler yüzde 4,7 ile Malta, yüzde 1,8’le Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve yüzde 0,8’le de İsveç oldu.



Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya’da ise konut fiyatları bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,3 artarken, dördüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 azaldı.



