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Avrupa'da perakende satışlar kasımda arttı

- Perakende satışlar, Kasım 2017’de bir önceki aya göre 19 üyeli Avro Bölgesi ve 28 üyeli AB'de yüzde 1,5 yükseldi

Avrupa'da perakende satışlar kasımda arttı

FRANKFURT (AA) - Perakende satışlar, Kasım 2017'de bir önceki aya göre Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 1,5 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, geçen yılın kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar, ekime kıyasla 19 üyeli Avro Bölgesi’nde yüzde 1,5 arttı. Perakende satışlar, 2016’nın kasım ayına göre de yüzde 2,8 yükseldi.

Veriler, 28 üyeli AB'de de perakende satışların kasımda aylık bazda yüzde 1,5 ve yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldiğini ortaya koydu.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri arasında kasımda aylık bazda perakende satışında en fazla artış görülen ülke yüzde 3,9 ile Portekiz olurken, tek fazla azalış görülen ülke ise yüzde 0,2 ile Estonya olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda ise perakende satışlarında en fazla artış görülen ülke yüzde 10,9 ile Romanya olarak belirlendi. Söz konusu dönemde perakende satışları azalan tek ülke yüzde 1,2 ile yine Estonya oldu.

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