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Avrupa'da perakende satışlar nisanda arttı

FRANKFURT (AA) - Perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre Avro Bölgesi’nde yüzde 0,1, Avrupa Birliği'nde de (AB) yüzde 0,5 arttı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, bu yılın nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış...

Avrupa'da perakende satışlar nisanda arttı

FRANKFURT (AA) - Perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre Avro Bölgesi’nde yüzde 0,1, Avrupa Birliği'nde de (AB) yüzde 0,5 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, bu yılın nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar, marta kıyasla 19 üyeli Avro Bölgesi’nde yüzde 0,1 arttı. Perakende satışlar, 2016’nın nisan ayına göre de yüzde 2,5 yükseldi.

Tek para birliğinde perakende satışların nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ve 2016’nın aynı dönemine göre de yüzde 2,1 artması bekleniyordu.

28 üyeli AB'de de perakende satışlar nisanda mart ayına göre yüzde 0,5 ve 2016’nın nisan ayına göre yüzde 3 yükseldi.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri arasında nisanda aylık bazda perakende satışında en fazla artış görülen ülke yüzde 2,8 ile Birleşik Krallık olurken, en fazla azalış görülen ülke de yüzde 2,1 ile Hırvatistan oldu.

Yıllık bazda ise perakende satışlarında en fazla artış görülen ülke yüzde 11,3 ile Lüksemburg oldu. Söz konusu dönemde perakende satışlarında azalış görülen tek ülke ise yüzde 0,8 ile Belçika olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
ABAvro BölgesiPerakende Satışlar
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