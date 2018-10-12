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Avrupa'da sanayi üretimi ağustosta arttı

- Sanayi üretimi, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 1, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 0,8'lik artış kaydetti

Avrupa'da sanayi üretimi ağustosta arttı
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BERLİN (AA) - Sanayi üretimi, bu yılın ağustos ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 1, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 0,8 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ağustos ayında temmuz ayına göre yüzde 1, 2017’nin ağustos ayı ile kıyaslandığında yüzde 0,9 yükseliş kaydetti.

Sanayi üretimi, piyasalardaki yıllık yüzde 0,3’lük düşüş beklentisinden daha iyi geldi. Temmuzda sanayi üretimi Avro Bölgesi'nde yüzde 0,7, AB'de ise yüzde 0,6 düşüş göstermişti.

Avro bölgesinde, ağustosta sanayi içerisinde enerji üretimi yüzde 1,9, dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 1,5, dayanıksız tüketim malları üretimi de yüzde 1,4 arttı.


-En fazla azalış Danimarka’da

28 ülkeden oluşan AB’de ise sanayi üretimi, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarken 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,2 yükseldi.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya kıyasla en fazla artış yüzde 9,9 Malta’da, en fazla düşüş de yüzde 4,5 ile Danimarka’da kaydedildi.

2017 yılının ağustos ayına göre AB'de sanayi üretimi en fazla artan ülke yüzde 15,1 ile İrlanda olurken en fazla azalış yüzde 3,9 ile Danimarka’da gerçekleşti.

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Avro BölgesiAvrupaSanayi üretimi
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