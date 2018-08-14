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Avrupa'da sanayi üretimi haziranda düştü

- Sanayi üretimi, haziranda önceki aya göre Avro Bölgesi'nde yüzde 0,7, AB'de ise yüzde 0,4 düşüş gösterdi

Avrupa'da sanayi üretimi haziranda düştü

BERLİN (AA) - Sanayi üretimi, haziranda önceki aya göre Avro Bölgesi'nde yüzde 0,7, Avrupa Birliği’nde ise (AB) yüzde 0,4 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına oranla yüzde 0,7 azaldı. Sanayi üretimi, geçen yılın haziran ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 2,5 artış gösterdi.

28 ülkeden oluşan AB’de sanayi üretimi haziranda önceki aya göre yüzde 0,4 düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,6 yükseldi.

Avro Bölgesi’nde sanayi üretiminin bir önceki aya göre gerilemesinde, sermaye malları üretimindeki yüzde 2,9’luk, dayanıksız tüketim malları üretimindeki yüzde 0,1’lik, ara malları üretimindeki yüzde 0,5’lik ve dayanıklı tüketim malları üretimindeki yüzde 0,4’lik düşüşler etkili oldu.

AB’nin sanayi üretiminde önceki aya kıyasla yaşanan düşüş ağırlıklı olarak sermaye malları üretiminin yüzde 2, dayanıksız tüketim mallarının yüzde 0,6 ve ara malları üretiminin yüzde 0,5 azalmasından kaynaklandı.

AB ülkeleri içinde, haziranda sanayi üretiminde bir önceki aya kıyasla en fazla düşüş yüzde 1,2 ile Danimarka, yüzde 1 ile Portekiz ve yüzde 0,2 ile Hollanda’da gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 7,7 ile İrlanda, yüzde 6,9 ile Çekya ve yüzde 6,7 ile Polonya’da kaydedildi.

Sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre Avrupa’nın büyük ekonomilerinden Almanya’da yüzde 0,9 düşerken, Fransa’da yüzde 0,6, İngiltere’de yüzde 0,4 ve İtalya'da yüzde 0,8 arttı.

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