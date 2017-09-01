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Avrupa'da yaşayanlar için sınavsız 2. üniversite

Avrupa ülkelerinde yaşayanlar için sınavsız Anadolu Üniversitesi (AÜ) Batı Avrupa Programları 2. Üniversite başvurularının 15 Eylül’de sona ereceği belirtildi.

Avrupa'da yaşayanlar için sınavsız 2. üniversite

KÖLN (AA) - Avrupa ülkelerinde yaşayanlar için sınavsız Anadolu Üniversitesi (AÜ) Batı Avrupa Programları 2. Üniversite başvurularının 15 Eylül’de sona ereceği belirtildi.

Batı Avrupa Bürosu program görevlisi Serap Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce yüksekokul ve fakülte mezunu olanların, ikinci üniversite kapsamında seçme sınavına katılma şartı olmadan diledikleri bölümlerden birine sınavsız kayıt yaptırabileceklerini söyledi.

Kurt, "Çok iyi bir bölümden mezun olunsa da başka meslekler, başka meraklar ve başka hayallere sahip olma fırsatı Anadolu Üniversitesi 2. Üniversite Programları ile mümkün." dedi.

Kurt, ikinci üniversite kapsamında 2 ve 4 yıllık olmak üzere yeni açılan bölümlerde toplam 21 program bulunduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptırmak isteyen adaylar www.anadolu-uni.de adresi üzerinden çevrimiçi olarak kayıt başvurusu yapabilirler. Kesin kayıt online başvuru işlemleri 15 Eylül'de sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır. Öğrenci adayları başvurular hakkında bizimle hafta içi 14.00-17.00 (TSİ 15.00-18.00) saatleri arasında 0049 221 511044 nolu telefondan ya da bap@anadolu-uni.de adresinden irtibat kurabilir."

Açık öğretim lisesi ve ortaokulu kayıtları

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile AÜ iş birliğiyle Batı Avrupa'da yerleşik öğrenci adayları için yürütülen "Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu" kayıt başvurularının da 15 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.

Muhabir: Mesut Zeyrek

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu ÜniversitesiSınavsız İkinci ÜniversiteTürkiye
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