LONDRA (AA) - İngiltere, Hollanda'daki çiftliklerden ithal edilen böcek ilaçlı yumurtaların sayısının yaklaşık 700 bin olduğunu bildirdi.

İngiltere Gıda Standartları Ajansından (FSA) yapılan açıklamada, ülkedeki böcek ilaçlı yumurta sayısının daha önce 21 bin olarak tahmin edildiği belirtildi.

Ancak Hollanda'daki çiftliklerden ithal edilen bu tür yumurtaların sayının 700 bine yaklaştığının belirlendiği aktarılan açıklamada, bunların genellikle mayonez, sos ve sandviç içi gibi işlenmiş gıdalarda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, yapılan araştırmalara göre bu yumurtaların kamu sağlığına riskinin "düşük" kaldığı ifade edilerek, ilaçlı yumurtaları içeren gıdaların raf ömrünün kısa olduğu, bunların halihazırda tüketildiği, son tüketim tarihi geçen ürünlerin ise satıştan çekileceği bildirildi.

İngiltere Yumurta Endüstrisi Konseyi, vatandaşlara yerli yumurta kullanma tavsiyesinde bulunuyor. İngiltere'de tüketilen yumurtaların yüzde 85'i adada üretiliyor.

Avrupa'da yumurta ihracatında öncü rol oynayan Hollanda'daki yaklaşık bine yakın tavuk çiftliğinin geçen sene 10 milyara yakın yumurta üretimi yaptığı tahmin ediliyor.

Belçika'daki bir şirketin, "fipronil" adlı böcek ilacını Dega-16 adlı dezenfektan maddeye karıştırdığının varsayıldığı, bu maddenin özellikle Hollanda'daki tavuk çiftliklerinde kullanıldığı ve burada üretilen yumurtaların Avrupa'daki bazı ülkelere satıldığı ifade edilmişti. Fipronil, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan bir böcek ilacı olarak biliniyor ancak Avrupa Birliği'nde (AB), fipronilin tavuklar gibi insan tüketimi için yetiştirilen hayvanlarda kullanılması yasak.