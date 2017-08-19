Avrupa'daki terör olayları

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Fransa ve Avrupa'daki terör tehdidinin halen çok yüksek olduğunu bildirdi.

RTL radyo kanalına açıklamalarda bulunan Collomb, Barselona'daki terör eylemini gerçekleştirdiği düşünülen bir zanlının halen aranması dolayısıyla Fransa-İspanya sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdıklarını söyledi.

Fransa-İspanya sınırındaki görevli sayısını 700'den 2 bine yükselttiklerini aktaran Collomb, "Fransa ve Avrupa'da terör tehdidi halen çok yüksek." ifadelerini kullandı.



Terör tehdidi düzeyinin düşürülemeyeceğini ve Fransa'nın bu tehdide karşı yüksek düzeyli alarmda olduğunu belirten Collomb, Fransa'daki 7 Ocak 2015 Charlie Hebdo saldırısının ardından başlatılan Sentinelle (nöbetçi) operasyonunun önemine değindi.

Geçtiğimiz günlerde Sentinelle operasyonunda yer alan bazı askerlere yönelik Paris'te düzenlenen saldırının ardından operasyonun faydalı olup olmadığının sorgulandığını anımsatan Collomb, "Bugün, daha çok asker, polis ve jandarma görevlendirmeliyiz. Çünkü risk çok yüksek." diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Barselona'daki terör saldırılarında 28 Fransız vatandaşının yaralandığını, bunlardan dördünün çocuk sekizinin durumunun ağır olduğunu bildirmişti.

İspanya'nın Barselona kentinde turistlerin yoğun olduğu bir bölgede önceki gün bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. Önceki gün gece saatlerinde de Tarragona kentinin Cambrils ilçesindeki başka bir saldırıda da bir kişi hayatını kaybetmişti. Olayı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.







