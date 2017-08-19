Avrupa'dan Afrika'ya uzanan yardım eli

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Hasene Derneği, geçen yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da bağışlarla gelen 160 bin hisseyi, Afrika'da yardıma muhtaç insanlara ulaştırmayı planlıyor.

Dernek Başkanı Mesud Gülbahar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerini 2010'da Almanya'nın Köln şehrinde kurduklarını, Hollanda, Fransa, Avusturya, Belçika, Danimarka ve Türkiye ile Afrika'nın bazı ülkelerinde de temsilcilikleri bulunduğunu söyledi.

Amaçlarının mazlumların yanında olarak Anadolu insanının cömertliğini onlara ulaştırmak olduğunu belirten Gülbahar, başta Afrika olmak üzere dünyanın her yerinde yardıma muhtaç olanların yanında durduklarını anlattı.

Genellikle gönüllülük esasına göre çalışma yürüttüklerini ve yıl içindeki gönüllü çalışan sayısının 500'e ulaşabildiğini ifade eden Gülbahar, geçen yıl 160 bin kurban hissesini de kara kıtanın mazlumlarına ulaştırdıklarını söyledi. Bu rakamın, diğer kuruluşlarla kıyaslandığını bir hayli fazla olduğunu aktaran Gülbahar, bu yıl da yine 160 bin civarı hisseyi, Afrikalı mazlumlara ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Asya'dan Balkanlar'a 100'den fazla ülkede faaliyet gösterdiklerini aktaran Gülbahar, "Bu yıl hedefimizi geçen yılla aynı tuttuk. Bu biraz da yaz tatiline denk geldiği için ama biz yine de geçen yılki hedefimizi aşmayı umuyoruz. Onlara bir umut, bir heyecan verebilirsek dinimizin paylaşma güzelliğini o insanlara aktarabilirsek bizim için en büyük kazanç budur." dedi.

- 2 bin 500 su kuyusu hizmete açıldı

Kurban, kumanya, zekat gibi yardımların yanında gündelik hayata dönük projeler yürüttüklerini de bildiren Mesud Gülbahar, bugüne kadar Afrika'da yüzlerce su kuyusu açtıklarını söyledi.

"Susuz yüreklere, su serpelim" sloganıyla bugüne kadar çoğunluğu kara kıtada olmak üzere 2 bin 500'e yakın su kuyusu açtıklarına işaret eden Gülbahar, "Burada insanlar, su için kilometrelerce yol yürüyor. Özellikle kız çocukları evin su ihtiyacını gidermekle görevlendirilmişler. Yarım saat ve günde birkaç defa bidon veya eşek arabalarıyla su getirmek zorundalar. Bunu yapan o kız çocuklarının eğitime vakit ayırması, okula gitmesi, ders çalışması neredeyse imkansız. Bu şekilde onlara yardımcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

- Mogadişu'ya denizcilik okulu

Gülbahar, Somali'de balıkçılığın gelişmesi için de çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda başkent Mogadişu'da lise seviyesinde öğrenim veren "Denizcilik ve Balıkçılık Okulu" açtıklarını hatırlattı.

Somali'nin uzun bir sahili olduğunu ancak bu imkanın yerel halk tarafından yeterince değerlendirilemediğini anlatan Gülbahar, şunları kaydetti:

"Allah'ın yarattığı nimetler var fakat insanlar açlıktan ölüyor. Burada özellikle Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da oraya intikalinden sonra meslek eğitimi verdiğimiz denizcilik okulunu inşa ettik. Okulumuz gelecek yıl ilk mezunlarını verecek. Biz bu çocuklarımızın Afrika'nın çeşitli ülkelerinde, Türkiye'de, Almanya'da üniversite eğitimi almalarını, ihtisas sahibi elemanlar olup tekrar ülkelerine dönüp hizmet etmelerini sağlayacağız. İnşallah çok daha iyi alanlara yönelecekler ve kendi ülkelerine hizmet edecekler."