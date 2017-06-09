Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı ilk sakinlerini ağırlıyor

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL OYMAK - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin dönüm alanda yapım çalışmaları devam eden "Avrupa'nın en büyük" Doğal Yaşamı Koruma Parkı, önümüzdeki yıl vatandaşların hizmetine açılacak.

Kartepe ilçesinde 2 bin dönümlük alanda yapım çalışmaları devam eden doğal yaşamı koruma parkının ilk sakinlerinin sayısı 170'e ulaştı.

Binin üzerinde canlının yaşamasının planlandığı parkta, hem vatandaşlara farklı kentlerden getirilen hayvanlar tanıtılacak hem de nesli tükenmekte olan hayvanların çoğaltılması için çalışmalar yürütülecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşamı Koruma Parkı Sorumlusu ve Veteriner Hekim Abdülkadir Köybaşı, parkın önümüzdeki yıl vatandaşların hizmetine açılmasının planlandığını belirtti.

Köybaşı, çalışmaların 2009 yılında başladığını, parkı son 12 aydır da şekillendirmeye başladıklarını kaydederek, parkta çocuk hayvanat bahçesi alanı da oluşturulacağını bildirdi.

Doğal yaşam parkında 20'ye yakın tür bulunduğunu vurgulayan Köybaşı, "Bunların bir kısmı çiftlik hayvanı, bir kısmı yabani hayvan. Özellikle yabani hayvan üzerine burayı hazırlıyoruz. Kızıl geyiklerimiz, karacalarımız, ala geyiklerimiz, ceylanlarımız yani Anadolu'nun endemik türleri, yabani ot obur türlerini topluyoruz. Bu bizim birinci etabımız. İkinci etapta Anadolu'nun yırtıcı türlerini toplayacağız. Ayı, çakal, kurt, sırtlan gibi. Bu şekilde parkımızı alanımızı zenginleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Burada binin üzerine canlının yaşamasını hedefliyoruz"

Köybaşı, parkın Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Buranın oluşturulmasındaki amaç, Anadolu'daki türleri hem halka tanıtmak hem de soyu tükenmekte olan hayvanların burada çoğaltılması çalışmalarına yardımcı olmak. Özellikle çocukların eğitimleri için birtakım yapılarımız olacak. Bunlarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Hem çocuklarımızın eğitimi amacıyla hem halkımızın bu mükemmel doğada spor yapmaları hem de hayvanları tanımaları amacıyla projemizi şekillendiriyoruz. Burada binin üzerine canlının yaşamasını hedefliyoruz. Bunu aşama aşama çoğaltmayı düşünüyoruz. Şu anda 170 civarında hayvan yaşıyor. Bunun büyük çoğunluğu yabani hayvan. Bir yandan da aldığımız hayvanlarımız burada ürüyor, sayıları o yönden de artıyor. Hızlı bir şekilde hem kendi sayıları hem de bizim müdahalelerimizle hayvan sayılarımızı artırmaya devam edeceğiz. Ceylanpınar'dan ve İzmir'den getirdiğimiz ceylanlarımız doğum yaptı. Karacabey'den aldığımız koruma altından kızıl geyiklerimiz doğum yaptı."

- "Hayvanlarımız her zaman temiz su ve yem imkanı buluyorlar"

Parkta 70 dönümlük bir alanda kaliteli kaba yem ürettiklerini, otobur hayvanların beslenmesini kendi ürettikleri yemlerle sağladıklarını aktaran Köybaşı, ayrıca hayvanları besi, pelet yemleriyle de desteklediklerini, dengeli bir beslenme ortamı yaratmaya çalıştıklarını anlattı.

Köybaşı, ziyaret etmek isteyen çok sayıda vatandaşın parka geldiğini vurgulayarak, resmi olarak hizmete açılmasıyla Kocaeli'den ve çevre illerden yoğun bir ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

Parkın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun vizyon projelerinden biri olduğuna işaret eden Köybaşı, "Ayrıca doğal yaşam alanımızda hem su türü kuşların yaşayabilmesi için hem de görsel alan sunmak için buranın yağmur ve kar suyunu toplayacak 12 göletimiz var. Bu alanda su ihtiyacını da karşılamak için de kullanılıyor, ayrıca hayvanların sulaması için de bir hat çektik. Hayvanlarımız her zaman temiz su ve yem imkanı buluyorlar. Seyit tepelerini olacak. Seyir tepelerimizden kastımız, hiç kafes olmayacak. Hayvanların doğal yaşamında dolaşıyor ama birbirleriyle karışmıyor. Bu ortamı sağlayacağız."diye konuştu.

Köybaşı, parkta Mardin'de sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle çöplerin toplanmasında kullanılan ve bir süre önce Kocaeli'ye getirilen kadrolu eşeklerden 4'ünün de bulunduğunu sözlerine ekledi.