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Avrupa'nın İslam karşıtı liderleri Çekya'da buluşacak

PRAG (AA) - Avrupa'nın İslam ve göçmen karşıtı parti liderleri 15-16 Aralık'ta Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek konferansta bir araya gelecek.Çekya'da yayınlanan Pravo gazetesinin haberine göre, Çekya'da izlediği...

Avrupa'nın İslam karşıtı liderleri Çekya'da buluşacak

PRAG (AA) - Avrupa'nın İslam ve göçmen karşıtı parti liderleri 15-16 Aralık'ta Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek konferansta bir araya gelecek.

Çekya'da yayınlanan Pravo gazetesinin haberine göre, Çekya'da izlediği İslam ve göçmenlik karşıtı politikalarla ön plana çıkan Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisinin (SPD) Genel Başkanı Tomio Okamura'nın daveti üzerine Avrupa'daki İslam ve göçmen karşıtı partilerin liderlerinin Prag'da düzenlenecek konferansta bir araya geleceği belirtildi.

Okamura, konferansla ilgili yaptığı açıklamada, ''Avrupa Parlamentosundaki Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubunun toplantısı 15-16 Aralık'ta yapılacak. SPD de bu grubun üyesi olduğu için konferansın düzenlenmesini bizim üstlenmemiz gayet doğal.'' ifadelerini kullandı.

Konferansa, Fransa aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisi lideri Marine Le Pen, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, İtalya Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) lideri Matteo Salvini, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yetkililerinin yanı sıra ENF'nin Rumen, Bulgar ve İngiliz milletvekillerinin de katılması bekleniyor.

Çekya'da 20-21 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde İslam karşıtı SPD yüzde 10,64 oy alarak parlamentoya girmeyi başarmıştı.


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ÇekyaENFGeert WildersİslamMarine Le PenMatteo SalviniSPDTomio Okamura
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