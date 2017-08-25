Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu hüseyin akan Ercan Güler
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim

Avrupa'ya açılan kapılarda kuyruklar uzadı

- Yurt dışına çıkış yapmak üzere Edirne'ye gelenler, sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu - Türk Kızılayı ve Edirne Belediyesi, araçlarda bulunanlara su ve sandviç dağıttı

Avrupa'ya açılan kapılarda kuyruklar uzadı

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini tamamlayarak, yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan Türkler, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule ile Bulgaristan'a çıkılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarından çıkmak için bekleyenler, zaman zaman kuyrukta korna çalarak tepkilerini gösterdi.

Türkiye'ye girerken de saatlerce kuyrukta beklediklerini aktaran Türk vatandaşları, yetkililerden uçak bilet fiyatlarının düşürülmesini istediklerini belirttiler.

Bu arada, Türk Kızılayı ve Edirne Belediyesi, kuyrukta bekleyen vatandaşlara su ve sandviç dağıttı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yer yer 3 sıra halinde, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki kuyrukta bekleyenlerden Trabzonlu Adem Sivrikaya, sıcak havada büyük sıkıntı çektiklerini söyledi.

Evine ulaşmak için önünde binlerce kilometre yol olduğunu vurgulayan Sivrikaya, yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunmasını istedi.

İzmir'den Fransa'ya yolculuk eden Erdal Esmer ise gurbet yolunun çile yolu olduğunu ancak memlekette hasret gidermenin her şeye değdiğini kaydetti.

Diğer sınır kapılarında da yoğunluklar devam ederken, trafiğin ay sonuna kadar yoğun olması bekleniyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Edirne
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5