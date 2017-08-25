Avrupa'ya açılan kapılarda kuyruklar uzadı

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini tamamlayarak, yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan Türkler, sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Yunanistan'a açılan İpsala, Pazarkule ile Bulgaristan'a çıkılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarından çıkmak için bekleyenler, zaman zaman kuyrukta korna çalarak tepkilerini gösterdi.

Türkiye'ye girerken de saatlerce kuyrukta beklediklerini aktaran Türk vatandaşları, yetkililerden uçak bilet fiyatlarının düşürülmesini istediklerini belirttiler.

Bu arada, Türk Kızılayı ve Edirne Belediyesi, kuyrukta bekleyen vatandaşlara su ve sandviç dağıttı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yer yer 3 sıra halinde, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki kuyrukta bekleyenlerden Trabzonlu Adem Sivrikaya, sıcak havada büyük sıkıntı çektiklerini söyledi.

Evine ulaşmak için önünde binlerce kilometre yol olduğunu vurgulayan Sivrikaya, yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunmasını istedi.

İzmir'den Fransa'ya yolculuk eden Erdal Esmer ise gurbet yolunun çile yolu olduğunu ancak memlekette hasret gidermenin her şeye değdiğini kaydetti.

Diğer sınır kapılarında da yoğunluklar devam ederken, trafiğin ay sonuna kadar yoğun olması bekleniyor.



