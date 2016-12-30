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Avukat Keskin'in "görevi kötüye kullanma" davasında karar

- Yoga eğitmeni Manaf'ın beraatiyle sonuçlanan bir davayla ilgili, yayın yasağı olmasına rağmen açıklama yaptığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan İHD Eş Başkanı avukat Keskin'in beraatine karar verildi

Avukat Keskin'in

İSTANBUL (AA) - Yoga eğitmeni Akif Manaf'ın, "cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından beraatiyle sonuçlanan bir davayla ilgili, yayın yasağı olmasına rağmen açıklama yaptığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanan İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Başkanı avukat Eren Keskin'in beraatine hükmedildi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya sanık Eren Keskin katılmadı. Müdahil Akif Manaf ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkında görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Kadir Nazmi Yelkenci, Manaf'ın yargılandığı söz konusu İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla ilgili herhangi bir yayın yasağı bulunmadığı ve sadece duruşma zabıtları içeriğinin yayınlanmasının yasaklandığını belirterek, sanık Keskin'e atılı suç unsurlarının gerçekleşmediğinin anlaşıldığını ifade etti.

Eren Keskin hakkında beraat kararı verilmesini isteyen ve sanığın Manaf'a yönelik sözlerinin hakaret suçunu oluşturabileceğini aktaran savcı Yelkenci, sanık hakkında gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Savcılık mütalaasına karşı beyanı sorulan müdahil Manaf'ın avukatı Berrin Kurtukan Var beyanda bulunmak için süre istedi. Sanık Keskin'in avukatı Zeynep Ceren Boztoprak ise mütalaaya katıldığını bildirdi.

- Karar

Süre talebini reddederek davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Eren Keskin'in, unsurları oluşmayan "görevi kötüye kullanma" suçundan beraatine hükmetti. Heyet, soruşturma konusu eylemlerinin iftira ve hakaret suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle Keskin hakkında gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasını da kararlaştırdı.

İddianamede, şüpheli Keskin'in, şikayetçi Manaf'ın, "cinsel saldırı ve kasten yaralama" suçlarından yargılandığı, beraatle sonuçlanan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla ilgili yayın yasağı olmasına rağmen, bazı sitelere Manaf'ın suçlu olduğu izlenimi yaratan açıklamalarda bulunduğu belirtiliyordu.

Avukat Keskin'in "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

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Akif ManafEren Keskin Beraat EttiGörevi Kötüye Kullanma Davası
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