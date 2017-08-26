Avukat Yaman'a FETÖ üyeliğinden iddianame
- FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığının tespit edilmesi gerekçesiyle tutuklanan Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İstanbul Şubesi Başkanı ve Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı - İddianamede, şüpheli Yaman'ın, ByLock tespit edilen telefonunu 2016'da fabrika ayarlarına döndürerek Bylock'un tespitini engelleme yoluna gittiği ve avukatlarının sunduğu, "Telefonunda ByLock kalıntısı yok" raporuna itibar edilmediği vurgulandı
26 Ağustos 2017 Cumartesi 14:36