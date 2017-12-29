Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Avukata FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan avukat, 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.Adana...

Avukata FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan avukat, 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık avukat Emin B. ile avukatı katıldı.

Mahkeme savcısı, sanığın "silahlı terör örgüte üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi.

Emin B. ise hakkındaki suçlamalara katılmadığını belirterek, "17 yıldır hukukçuyum. Hukuk hayatım boyunca doğruların yanında oldum. Hiçbir zaman terör örgütü üyesi olmadım. Bilerek ve isteyerek örgütün yapısı içinde yer almadım. O dönem yapmış olduğum eylemler yasal zeminde bulunan eylemlerdi. Yaşanan süreçten dolayı çok üzüntülüyüm." diyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, avukat B'yi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp, tutuklu olduğu dönemi de göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AvukatAdanaFetö
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5