Avukatlara toplumsal cinsiyet eşitliği semineri

ANKARA (AA) - Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisince (AVSA) avukatlara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilecek.

AVSA'dan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu'nun işbirliği ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneğinin katkılarıyla 10-11 Haziran'da avukatlara yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Semineri" düzenlenecek.

AVSA tarafından Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde yapılacak seminerde çok sayıda akademisyen görev alacak.

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin kanayan yaralarından olduğunu belirtti.

Türkiye'de her gün en az bir kadının aile içi şiddete kurban gittiğini, her 10 kadından 4'ünün en yakınındaki kişiler tarafından fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik veya sosyal şiddet gördüğünü ifade eden Canduran, "Bu sorunun temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporlarına baktığımızda, Türkiye'nin bu konudaki sicilinin her yıl daha da kötüleştiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğuna dikkati çeken Canduran, aile içi şiddetle ve onun temelini oluşturan toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadeleye önem verdiklerini vurguladı.

Canduran, 6 yıl önce kurulan Gelincik Merkezi aracılığıyla bugüne kadar 10 binlerce şiddet mağduru kadına ulaşarak hukuki destek verdiklerini aktararak "Şimdi bu mücadeleyi daha da yükseltmek için meslektaşlarımıza toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi vereceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizin bu eğitim sayesinde daha da nitelikli hale geleceğine yürekten inanıyorum." görüşünü kaydetti.