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Avukatlardan adliye önünde eylem

- Ankara Barosuna kayıtlı bir grup avukat, adli hizmetlerin 5 farklı binada verilmesine tepki göstererek, yeni adliye binası talebinde bulundu

Avukatlardan adliye önünde eylem

ANKARA (AA) - Ankara Barosuna kayıtlı bir grup avukat, yeni adliye binası inşa edilmesi talebiyle eylem yaptı.

Ankara Adliyesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Erinç Sağkan, idare mahkemeleri, iş ve ticaret mahkemeleri, icra müdürlükleri ve icra mahkemeleri, fikri ve sınai haklar mahkemeleri ile ceza ve hukuk mahkemelerinin kentin farklı semtlerinde hizmet verdiğini söyledi.

Sıhhıye'deki bina dışındakilerin adliye binası olarak tasarlanmadığını, adli hizmetlerde aksaklıklara neden olduğunu öne süren Sağkan, tüm mahkemeleri tek binada toplayacak modern bir adliye binası yapılması talebinde bulundu.

Sağkan, Dışkapı semtindeki ek binanın eski öğrenci yurdu olduğunu hatırlatarak, "Binanın, diğer adliyelerle ters yönde olduğundan, avukatların ve iş sahiplerinin ulaşımını önemli ölçüde zorlaştıracağı, harcanan zaman ve paranın katlanmasına yol açacağı, şehir trafiğini iyice içinden çıkılmaz hale getireceği şüphesizdir." diye konuştu.

Sağkan, sorunun çözümüne yönelik adımlar atılıncaya dek eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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