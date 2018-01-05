Avukatlardan

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davada, tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, ara karar öncesi sanıklar, avukatları ve müştekilerin taleplerini aldı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, davanın bu aşamasına kadarki duruşmalarda, tensip tutanağındaki müşteki ve tanıkların beyanının alındığını belirterek, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Dosyaya giren belgelere ilişkin talepleri alınan müşteki avukatları, sanıkların mal varlıklarına el konulmasını talep etti.

Avukatlar, müşteki ve tanık beyanları ile davanın bu aşamasında ortaya çıkan deliller ışığında olay tarihinde tabur komutanı olan sanık Yarbay Erdal Yetim ile darbecilere karşı mücadele veren gazi Necmettin Utuş'u üç yerinden silahla yaraladığı öne sürülen Uzman Çavuş Harun Bulut'un tutuklanması gerektiğini belirtti.

Müşteki avukatları, ayrıca Utuş'un yaralanması ve Emin Güner'in şehit edilmesine ilişkin soruşturma dosyalarının akıbetinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasını istedi.

Duruşma savcısı da tanık ve müşteki beyanlarında geçen bazı isimler hakkında adli işlem yapılıp yapılmadığının sorulmasını ve sanıkların ByLock kayıtlarına ilişkin siber suçlarla ilgili yazılan müzekkerenin hangi aşamada olduğu hakkında bilgi verilmesini talep etti.

Savcı, tutuklu sanıkların "üzerilerine atılı, işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği" gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatlarının da taleplerini alan mahkeme, duruşmaya ara verdi.