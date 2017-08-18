Avukatlıktan geçen hakim adayına soruşturma

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, müvekkilini dolandırdığı ve avukatlıktan hakimliğe geçtiği iddia edilen hakim adayının avukat olarak çalıştığı döneme ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir hakim adayı hakkında, "müvekkilini dolandırdığı ve avukatlıktan hakimliğe geçtiği" iddiasını içeren "Dolandıran avukat hakim mi oldu" başlıklı köşe yazısı üzerine harekete geçti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, köşe yazısı üzerine söz konusu hakim adayının avukat olarak çalıştığı döneme ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Köşe yazısında, hakim adayının, avukatlık yaptığı dönemde, "iki hafta içinde serbest bıraktıracağını, davayı takip edeceğini" söyleyerek, tutuklu bir kişinin vekaletini 8 bin lira karşılığında aldığı ancak birkaç görüşme dışında hiçbir işlem yapmadan hakimliğe geçtiği iddia ediliyor.