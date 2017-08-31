Avustralya Başbakanı Turnbull'dan Kuzey Kore'ye uyarı

MELBOURNE (AA) – Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Kuzey Kore'nin Pasifik'te savaş başlatacak bir eyleme girişmesinin, bu ülke için intihar anlamına geleceğini ifade etti.

Avustralya Kanal Dokuz (Channel Nine) televizyonunda yayınlanan "A Current Affair" programına katılan Turnbull, Kuzey Kore yönetiminin kaygıyla izlenen balistik füze denemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pyongyang yönetiminin hafta başında gerçekleştirdiği, Japon hava sahasını ihlal eden son orta menzilli balistik füze denemesini "provokasyon" olarak nitelendiren Turnbull, bu tip eylemlerin devamının gelmesi durumunda savaş riskinin her zamankinden daha fazla olacağına işaret etti.

Turnbull, "Ancak gerçek şu ki, bir savaş başlatırlarsa anında kaybedecek olan onlar olur. Bu yüzden böyle bir adım intihar anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Çin'in Kuzey Kore üzerindeki etkisi ve ekonomik baskı uygulama gücüne dikkati çeken Turnbull, "Kuzey Kore'yi yaptırımlarla ikna etmenin tek yolu, Çin'in, Güvenlik Konseyi'nin kararlarının uygulanmasında kararlı olmasıdır." dedi.

Turnbull, daha önce de Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin "kabul edilmez" olduğunu belirterek, bunun "tehlikeli bir rejimin kışkırtıcı ve tehditkar davranışı" olduğunu söylemişti.

Kuzey Kore'yi kınayan Turnbull, bu ülkenin orta menzilli balistik füze denmesinin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma programının, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine dikkati çeken Turnbull, tüm ülkeleri, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması için Pyongyang yönetimine baskı yapmaya çağırmıştı. Başbakan Turnbull ayrıca, ülkesinin kararlara ilave olarak Kuzey Kore’yi destekleyen kişi ve kuruluşlara güçlü yaptırımlar uygulamaya devam edeceği taahhüdünde bulunmuştu.