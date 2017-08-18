Avustralya Başbakanı Turnbull'dan terörle mücadele açıklaması

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, teröre karşı verilen savaşta, Müslümanların vazgeçilmez müttefikleri olduğunu belirtti.

Başbakan Turnbull, İslam karşıtı görüşleriyle tanınan aşırı sağcı Tek Ulus Partisi lideri Pauline Hanson, Senatodaki oturuma burka giyerek gelmesine tepki gösteren Adalet Bakanı George Brandis'in, "belagat ve bilgelik" olarak nitelediği konuşmasına destek verdi.

Turnbull, Brandis'in "ülkedeki yarım milyondan fazla Müslümanın terörle mücadelede yakın işbirliği içinde olduğu" sözlerini anımsatarak, Müslüman Avustralyalılarla işbirliğinin terörizmle mücadele için kritik önem taşıdığını kaydetti.

Turnbull, "Teröre karşı verilen savaşta vazgeçilmez müttefiklerimiz Müslüman topluluklardır. Bu teröristlerin kurbanlarının çoğu Müslüman. O zaman bu konuda oldukça açık konuşalım. Onlar her bakımdan en iyi müttefiklerimizdir." dedi.

Federal Senatoda dört senatörle temsil edilen Tek Ulus Partisinin lideri Senatör Hanson, Avustralya’da burkanın yasaklamasını gündeme getirmek amacıyla dün senatonun öğleden sonraki soru cevap oturumuna burka giyerek katılmıştı.

Hanson’a, dublörlük yaptığını söyleyerek sert tepki gösteren ve burkanın yasaklanmayacağını vurgulayan Adalet Bakanı Brandis’in konuşması muhalefet partilerince ayakta alkışlanmıştı.

Hanson’un burkalı eylemine iktidar, muhalefet ve bağımsız senatörler de sert tepki göstermişti.

Avustralya İstatistik Bürosunca geçen yıl yapılan nüfus sayımına göre ülkede 604 bin Müslüman yaşıyor.







