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Avustralya, Filipinler ordusunu DEAŞ'a karşı eğitecek

MELBOURNE (AA) - Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne, ülkesinin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden Filipinler'in ordusuna eğitim alanında destek vereceğini bildirdi.Avustralya yayın kurumu ABD'nin haberine göre, Payne, Filipinler'in başkenti...

Avustralya, Filipinler ordusunu DEAŞ'a karşı eğitecek

MELBOURNE (AA) - Avustralya Savunma Bakanı Marise Payne, ülkesinin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden Filipinler'in ordusuna eğitim alanında destek vereceğini bildirdi.

Avustralya yayın kurumu ABD'nin haberine göre, Payne, Filipinler'in başkenti Manila’da Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ile görüştü.

Payne, görüşmede mevkidaşıyla, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele eden Filipinler ordusunun Avustralyalı askeri uzmanlarca eğitilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Avustralyalı uzman askeri personelin Filipin askeri üslerindeki yerel askerleri eğiteceğini ancak çatışmalarda yer alamayacağını belirten Payne, "Filipinler'in terörist tehditler karşısında kendisini savunmak için gösterdiği çabalara destek vermeye kararlıyız." dedi.

Payne, Filipinler’e verecekleri askeri yardımın sadece dostlarını desteklemek anlamına gelmeyeceğini, bunun Avustralya için de önemli olduğunu ifade etti.

Filipinler Savunma Bakanı Lorenzana da Avustralya birliklerinin savaşa katılmayacağına ve buna da ihtiyaç duyulmadığına dikkati çekerek, " Avustralya’dan aldığımız destekten dolayı memnunuz." diye konuştu.

Avustralya’nın göndereceği uzman askeri personelin kaç kişiden oluşacağının henüz netlik kazanmadığı bilgisini paylaşan bakanlar, sayının uzman ekiplerin görüşmelerinden sonra netleşeceğini kaydetti.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, geçtiğimiz ay başkent Canberra’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak’ta olduğu gibi DEAŞ’a karşı mücadele eden Filipinler askerlerini de eğitebilecekleri konusunda, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye teklifte bulunduklarını açıklamıştı.

Avustralya, hazirandan bu yana DEAŞ ile mücadelede Filipinler'e, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nı yüksek teknolojik donanıma sahip iki AP-3C Orion gözetim uçağıyla izleyerek havadan destek veriyor.

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AvustralyaDEAŞFilipinlerFilipinler Savunma Bakanı Delfin LorenzanaMarise Payne
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