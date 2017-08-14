Avustralya hükümetinde çifte vatandaşlık krizi

MELBOURNE (AA) - Avustralya'da aralarında bakanların da bulunduğu 4 siyasetçinin çifte vatandaş olduğunun ortaya çıkmasının ardından Başbakan Yardımcısı ve iktidar ortağı Ulusal Parti lideri Senatör Barnaby Joyce da benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

Koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcılığı ve Tarım Bakanlığı görevlerini yürüten Joyce, parlamentoda yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda Yüksek Komisyonunun geçen hafta kendisine, baba tarafından Yeni Zelanda vatandaşlığı bulunduğu bilgisini verdiğini belirterek ülke yasaları çerçevesinde istifasını gerektiren bu durumun aydınlatılması için konuyu Yüksek Mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

Joyce, babasının Yeni Zelanda'dan 1947 yılında Avustralya'ya göç ettiğini, ne ebeveynlerinin ne de kendisinin Yeni Zelanda vatandaşlığı için başvuruda bulunduğunu vurgulayarak Başbakan Malcolm Turnbull'un şu an için görevine devam etmesini istediğini kaydetti.

Yeni Zelanda Başbakanı Bill English, Joyce'un "farkında olsa da olmasa da" Yeni Zelanda vatandaşı olduğunu belirtirken Yeni Zelanda İçişleri Bakanı Peter Dunne, babası Yeni Zelanda vatandaşı olan Joyce'un otomatik olarak vatandaşlığa geçtiğini ifade etti.

Avustralya Yüksek Mahkemesinin Joyce'un senatörlüğünün yasalara uygun olmadığı yönünde karar vermesi durumunda Senatoda fazladan sadece tek bir koltuğa sahip koalisyon hükümeti, ara seçime gitmek zorunda kalacak.

Avustralya yasaları, çifte vatandaşların Senatoya seçilmesini yasaklıyor.

Avustralya Yüksek Mahkemesi halihazırda geçen aylarda çifte vatandaşlıkları ortaya çıkan Doğal Kaynaklar ve Kuzey Avustralya'dan sorumlu Devlet Bakanı Matt Canavan, Yeşiller Partisinden Başkan Yardımcısı Larissa Waters ve Scott Ludlam, Tek Ulus Partisinden Malcolm Roberts'in durumlarını inceliyor.

Ludlam ve Waters, çifte vatandaşlıklarının ortaya çıkmasının ardından geçen ay istifa etmek zorunda kalmıştı.