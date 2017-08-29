Avustralya Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadı

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Kuzey Kore’nin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden balistik füze denmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Turnbull, başbakanlık resmi sitesindeki açıklamasında, Kuzey Kore’nin bu sabah Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düşen balistik füze denemesini, "tehlikeli bir rejimin kışkırtıcı ve tehditkar davranışı" olarak tanımladı.

Pyongyang yönetimin gerçekleştirdiği orta menzilli balistik füze denmesinin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Turnbull, Kuzey Kore'nin nükleer silah programının, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine dikkati çekti.

Turnbull, tüm ülkeleri mevcut BM Güvenlik Konseyinin karaları kapsamında Pyongyang yönetiminin davranışlarını değiştirmesi için baskı yapmaya çağırarak, ülkesinin kararlara ek olarak Kuzey Kore’yi destekleyen kişi ve kuruluşlara karşı da güçlü yaptırımlar uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Kuzey Kore yönetimi ise geçtiğimiz nisan ayında ABD’nin peşinden "körü körüne" gitmekle suçladığı Avustralya'ya nükleer saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İki ülke yetkileri arasındaki karşılıklı restleşmelerin ardından Turnbull, Kuzey Kore'nin ABD'ye saldırı başlatması durumunda ülkesinin ABD'nin yanında yer alacağını kaydetmişti.